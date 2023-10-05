Германия передаст Украине системы ПВО для защиты зерновых путей, – Bloomberg

Немецкое правительство планирует предоставить украинской армии новые системы противовоздушной обороны. В частности, эти комплексы будут защищать зерновые пути от вероятных атак российской армии.

Журналисты Bloomberg подчеркнули, что это вооружение должно поступить в Украину до конца 2023 года. В то же время, Германия также планирует запустить производство новых комплексов, чтобы предоставить их Украине.

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Германия предоставит ПВО для защиты зерновых путей

Авторы материала отмечают, что Берлин пришлет Украине еще одну дополнительную систему противовоздушной обороны IRIS-T и более десятка зенитных орудий Gepard. Они должны обеспечивать прикрытие для грузов, направляющихся в Румынию вдоль южного побережья нашей страны.

Кроме того, последующие системы IRIS-T появятся в Украине после того, как они появятся в немецкой оборонной промышленности. Журналисты подчеркнули, что наше государство стремится увеличить снабжение зерна по реке Дунай и сухопутным транспортом через так называемые пути солидарности после вступления в силу соглашения о разрешении кораблям курсировать из черноморских портов через пролив Босфор в Турции.

В то же время, небольшое количество судов также будет проходить через акваторию у побережья Румынии и Болгарии, несмотря на опасения относительно атак России. Однако немецкие чиновники не разглашают, какие конкретные маршруты будут использоваться для прикрытия.

Так, депутат Германии Маркус Фабер, являющийся членом комитета по обороне в нижней палате парламента, подтвердил, что Украина получит больше систем IRIS-T и ружей Gepard, а также боеприпасов.

Украина будет использовать эти подразделения, например, чтобы лучше защитить свои зерновые порты,

– подчеркнул он.

Авторы материала написали, что основная часть экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины идет по сухопутным, речным и автомобильным путям после выхода России по Черноморской инициативе в июле 2023 года. Однако в сентябре экспорт зерна из Украины упал более чем на 50%.

Ермак прокомментировал предоставление Украине дополнительных систем ПВО

Глава Офиса Президента Андрей Ермак высказался в своем телеграм-канале о предоставлении Украине дополнительных систем для защиты неба от вражеских объектов.

"Небо будет более защищенным. Работаем с партнерами над "щитом"", – написал он.

Стоит отметить, что пушки Gepard, которые предоставит нам Германия, имеют радиус действия в 4 километра, тогда как более мощные и технически сложные установки IRIS-T могут открыть защитный щит с радиусом до 40 километров. Именно они будут использоваться для защиты портовой инфраструктуры и отгрузки зерна на корабли и суда, отходящие в Черное море.