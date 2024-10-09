Германия передала Украине два комплекса ПВО IRIS-T

Германия продолжает поддерживать Украину в войне с Россией. В частности, недавно были переданы новые системы противовоздушной обороны IRIS-T.

Речь идет о зенитно-ракетных комплексах средней дальности, а также малой дальности. Об этом сообщает руководитель специального штаба по вопросам Украины в Минобороны Германии Кристиан Фройдинг в интервью RND.

Смотрите также Военные США составили список оружия, которое может помочь Украине в войне: он уже в Конгрессе

Что известно о передаче IRIS-T в Украину

По словам Фройдинга, на прошлой неделе Германия передала Украине батарею IRIS-T SLM вместе с двумя пусковыми установками IRIS-T SLS.

Он также отметил, что до конца года Германия планирует передать еще две зенитные системы.

Немецкий генерал добавил, что поставки легкой бронетехники, основных боевых танков, а также большого количества артиллерийских боеприпасов будут продолжаться.

Стоит заметить, что батарею IRIS-T SLM (систему ПВО средней дальности) было софинансировано Норвегией в рамках немецкой инициативы.

Напомним, что вчера, 8 октября, появилась информация, что Франция передаст истребители Mirage 2000 для Украины. Самолеты будут готовы к отправке в первой половине 2025 года.