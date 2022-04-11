Ирландия будет настаивать на введении санкций относительно российской нефти

Министр иностранных дел Саймон Ковени заявил, что Ирландия будет настаивать на введении санкций против российской нефти и призвал членов ЕС солидаризироваться в этом вопросе.

С соответствующим заявлением министр иностранных дел выступил в Брюсселе перед встречей со своими европейскими коллегами. Он отметил, что Ирландия потребует максималистического подхода к четвертому пакету санкций против путинского режима.

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По словам Ковени, Ирландия давно стремилась занять более радикальную позицию, чтобы остановить продолжение войны против Украины. Он добавил, что это, прежде всего, касается санкций в отношении российской нефти.

Мы знаем, что это очень сложно для некоторых государств-членов, и мы должны сохранять единую позицию по всему ЕС,

– добавил он.

ЕС продолжает финансировать войну

В речи Ковени отметил, что Европейский союз тратит сотни миллионов евро на импорт нефти из России, что является прямым финансированием войны и жестокости.

На наш взгляд, необходимо прекратить финансирование войны, даже несмотря на то, что оно создает огромные вызовы, которые ЕС должен решить общими усилиями,

– подытожил министр.

В то же время он подчеркнул, что пока неизвестно, включат ли вопросы нефти в следующий пакет санкций.

Мы слышали от президента Комиссии, что сейчас они работают над тем, чтобы нефть стала частью следующего пакета санкций, и мы считаем, что чем раньше это произойдет, тем лучше,

– говорится в его обращении.

Ранее относительно эмбарго на импорт российской нефти высказалась депутат Лиз Чейни. Она отметила, что европейские страны должны осознать, что они финансируют геноцид украинского народа.

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