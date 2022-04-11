Ирландия будет настаивать на введении санкций относительно российской нефти
Источник:Irish Examiner
Министр иностранных дел Саймон Ковени заявил, что Ирландия будет настаивать на введении санкций против российской нефти и призвал членов ЕС солидаризироваться в этом вопросе.
С соответствующим заявлением министр иностранных дел выступил в Брюсселе перед встречей со своими европейскими коллегами. Он отметил, что Ирландия потребует максималистического подхода к четвертому пакету санкций против путинского режима.
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По словам Ковени, Ирландия давно стремилась занять более радикальную позицию, чтобы остановить продолжение войны против Украины. Он добавил, что это, прежде всего, касается санкций в отношении российской нефти.
Мы знаем, что это очень сложно для некоторых государств-членов, и мы должны сохранять единую позицию по всему ЕС,
– добавил он.
ЕС продолжает финансировать войну
В речи Ковени отметил, что Европейский союз тратит сотни миллионов евро на импорт нефти из России, что является прямым финансированием войны и жестокости.
На наш взгляд, необходимо прекратить финансирование войны, даже несмотря на то, что оно создает огромные вызовы, которые ЕС должен решить общими усилиями,
– подытожил министр.
В то же время он подчеркнул, что пока неизвестно, включат ли вопросы нефти в следующий пакет санкций.
Мы слышали от президента Комиссии, что сейчас они работают над тем, чтобы нефть стала частью следующего пакета санкций, и мы считаем, что чем раньше это произойдет, тем лучше,
– говорится в его обращении.
Ранее относительно эмбарго на импорт российской нефти высказалась депутат Лиз Чейни. Она отметила, что европейские страны должны осознать, что они финансируют геноцид украинского народа.
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