Ирландия отзывает своих наблюдателей с миссии ОБСЕ в Украине
Источник:The Times
Ирландия призвала своих наблюдателей покинуть мониторинговую миссию ОБСЕ на Донбассе. Опасения Дублина касаются угрозы российского вторжения.
В специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе работают 9 граждан Ирландии. Ранее посол Украины в Ирландии Лариса Гарасько призвала не отозвать наблюдателей.
К теме ОБСЕ зафиксировала 500 взрывов на Донбассе всего за ночь: отчет на заседании Совбеза
Призыв к сотрудникам СММ обнародовал МИД Ирландии
17 февраля в Министерстве иностранных дел Ирландии уточнили, что призыв к ирландским гражданам покинуть украинскую территорию распространяется и на сотрудников миссии ОБСЕ.
В то же время в Дублине подчеркнули, что пока не отозвали своих дипломатов из посольства в Киеве. В дипведомстве также отметили, что пока зарегистрировались 98 оставшихся в Украине ирландцев.
Мы внимательно следим за развитием событий и соответствующим образом обновим рекомендации. Безопасность наших граждан останется основой для наших рекомендаций,
– сказал представитель МИД Ирландии.
Ранее в ОБСЕ заявили, что некоторые государства-участники миссии посоветовали своим гражданам покинуть страну. Пока неизвестно, сколько примерно из 700 сотрудников осталось.
Читайте также Не отслеживаем, – в посольстве США рассказали о выезде американцев из Украины
Страны отзывают представителей миссии ОБСЕ: коротко
- 13 февраля в ОБСЕ подтвердили, что ряд стран отзывают своих наблюдателей из Украины.
- В ОБСЕ отметили, что миссия будет продолжать свою работу только в 10 городах.
- Первыми западные СМИ сообщили, что своих представителей отзывают Соединенные Штаты и Великобритания.
- В организации подчеркнули, что СММ уделяет самый высокий приоритет безопасности всех своих сотрудников.
Резников об угрозе российского вторжения в Украину: больше в видео