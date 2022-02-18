Ирландия отзывает своих наблюдателей с миссии ОБСЕ в Украине

Ирландия призвала своих наблюдателей покинуть мониторинговую миссию ОБСЕ на Донбассе. Опасения Дублина касаются угрозы российского вторжения.

В специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе работают 9 граждан Ирландии. Ранее посол Украины в Ирландии Лариса Гарасько призвала не отозвать наблюдателей.

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Призыв к сотрудникам СММ обнародовал МИД Ирландии

17 февраля в Министерстве иностранных дел Ирландии уточнили, что призыв к ирландским гражданам покинуть украинскую территорию распространяется и на сотрудников миссии ОБСЕ.

В то же время в Дублине подчеркнули, что пока не отозвали своих дипломатов из посольства в Киеве. В дипведомстве также отметили, что пока зарегистрировались 98 оставшихся в Украине ирландцев.

Мы внимательно следим за развитием событий и соответствующим образом обновим рекомендации. Безопасность наших граждан останется основой для наших рекомендаций,

– сказал представитель МИД Ирландии.

Ранее в ОБСЕ заявили, что некоторые государства-участники миссии посоветовали своим гражданам покинуть страну. Пока неизвестно, сколько примерно из 700 сотрудников осталось.

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Страны отзывают представителей миссии ОБСЕ: коротко

13 февраля в ОБСЕ подтвердили, что ряд стран отзывают своих наблюдателей из Украины.

В ОБСЕ отметили, что миссия будет продолжать свою работу только в 10 городах.

Первыми западные СМИ сообщили, что своих представителей отзывают Соединенные Штаты и Великобритания.

В организации подчеркнули, что СММ уделяет самый высокий приоритет безопасности всех своих сотрудников.

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