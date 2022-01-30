Ирландские рыбаки победили Россию: Кремль переносит свои военные учения

Россия переносит свои военные учения за пределы вод, относящихся к исключительной экономической зоне Ирландии. Это произошло после того, как ирландские рыбаки пригрозили этим учением помешать.

Сама Россия, однако, уверяла, что ее военные корабли никоим образом не угрожают Ирландии. А свое решение их убрать называет "жестом доброй воли".

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Россия переносит военные учения за пределы Ирландии

Министр обороны России Сергей Шойгу решил перенести учения военно-морского флота российского за пределы исключительной экономической зоны (морской территории) Ирландии.



Здесь планировались учения военного флота России / Фото The Irish Times

Как говорится в приказе, опубликованном в твиттере посольства России в Ирландии, Кремль отреагировал таким образом на обращение правительства Ирландии и представителей ирландского рыболовства (напомним, они пригрозили сорвать российские учения, запланированные на 3 – 8 февраля).

Министр обороны России Сергей Шойгу принял решение – как жест доброй воли – перенести учения ВМФ России за пределы исключительной экономической зоны Ирландии,

– заявили в Кремле.

Но и уточнили, что будто бы никак ирландцам не угрожали. Понятное дело, России в этом смысле никто не поверил. К слову, где теперь Кремль будет проводить свои февральские учения – загадка.



Россия передумала провоцировать Ирландию / Скриншот из твиттера ирландского посольства России

рыбаки Ирландии требовали не проводить учения России в своих водах преимущественно из-за того, что корабли будут причинять вред рыбе, которая будет идти на нерест, а также китам.

Напомним также, что:

В начале января премьер-министр Ирландии Михал Мартин подверг критике оппозиционную партию Sinn Féin за поддержку России.

Дело в том, что на выступлении членов этой партии перед Евросоветом ни слова не было сказано о российской угрозе Украине.

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