Так сказать, захватчиков из Самары в ноябре помянули наперед. Об этом стало известно из российских СМИ. сообщает 24 Канал.
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Реликвию украли еще в 2019 году
Так, благословение на убийство мирного чужого народа Честным и Животворческим Крестом Господним российский поп Дмитрий Поляков дал 21 ноября. Как отметили сами же росСМИ, эту реликвию России передал еще в 2019 году, когда Луганск уже был под оккупацией, архимандрит Варфоломей Кузнецов.
В тот же день командирам подразделений также раздали иконки образа Божией Матери "Избавительница от бед". Однако, кажется, благословение сработало немного не так, как ожидали оккупантские попы. Это и не удивительно, ведь о какой защите от высших светлых сил может идти речь с таким длинным списком грехов и намерений, что сам черт бы и ужаснулся. Более того – украинским крестом.
На новость отреагировали в Одесской ОВА
Представитель председателя Одесской ОВА Сергей Братчук назвал эту историю интересной с точки зрения божьих знаков. Он подчеркнул, что священники не могут благословлять краденым крестом. Поэтому неудивительно, что большая часть "благословенных" уже "в пакетиках".
Вот такая правда. Господь все видит и все управит. Добро пожаловать в ад, "чмобики",
– сказал Сергей Братчук.
Что случилось в Макеевке: коротко
- В новогоднюю ночь ВСУ ударили по училищу в Макеевке, где было существенное скопление российской техники и живой силы.
- После уничтожения оккупантов в России заявили, что погибли 63 захватчика. Однако даже пропагандисты уверяют, что жертв гораздо больше. По разным данным, в результате удара от 400 оккупантов погибли, а еще 300 получили ранения.
- После этого удара у россиян началась истерика. В телеграм-каналах они жаловались и на русское военное командование. Так, министра обороны Сергея Шойгу признали "врагом народа" и отметили, что в России принимают непрофессиональные решения и в целом война в Украине для них провалена.