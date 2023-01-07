Так сказать, захватчиков из Самары в ноябре помянули наперед. Об этом стало известно из российских СМИ. сообщает 24 Канал.

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Реликвию украли еще в 2019 году

Так, благословение на убийство мирного чужого народа Честным и Животворческим Крестом Господним российский поп Дмитрий Поляков дал 21 ноября. Как отметили сами же росСМИ, эту реликвию России передал еще в 2019 году, когда Луганск уже был под оккупацией, архимандрит Варфоломей Кузнецов.

В тот же день командирам подразделений также раздали иконки образа Божией Матери "Избавительница от бед". Однако, кажется, благословение сработало немного не так, как ожидали оккупантские попы. Это и не удивительно, ведь о какой защите от высших светлых сил может идти речь с таким длинным списком грехов и намерений, что сам черт бы и ужаснулся. Более того – украинским крестом.

На новость отреагировали в Одесской ОВА

Представитель председателя Одесской ОВА Сергей Братчук назвал эту историю интересной с точки зрения божьих знаков. Он подчеркнул, что священники не могут благословлять краденым крестом. Поэтому неудивительно, что большая часть "благословенных" уже "в пакетиках".

Вот такая правда. Господь все видит и все управит. Добро пожаловать в ад, "чмобики",

– сказал Сергей Братчук.

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