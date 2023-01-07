Так би мовити, загарбників з Самари у листопаді поминули наперед. Про це стало відомо з російських ЗМІ, пише 24 Канал.

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Реліквію вкрали ще у 2019 році

Так, благословення на вбивство мирного чужого народу Чесним та Животворчим Хрестом Господнім російський піп Дмитро Поляков дав 21 листопада. Як зазначили самі ж росЗМІ, цю реліквію Росії передав ще у 2019 році, коли Луганськ уже був під окупацією, архімандрит Варфоломій Кузнєцов.

У той же день командирам підрозділів також роздали іконки образу Божої Матері "Збавителька від бід". Однак, здається, благословення спрацювало трошки не так, як очікували окупантські попи. Це й не дивно, адже про який захист від вищих світлих сил може мовитися з таким довжелезним списком гріхів та намірів, що сам чорт би й жахнувся. Ба більше – українським хрестом.

На новину відреагували в Одеській ОВА

Речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук назвав цю історію цікавою з точки зору божих знаків. Він підкреслив, що не можуть священники благословляти краденим хрестом. Тож і не дивно, що більша частина "благословенних" уже "у пакетиках.

Ось така правда. Господь усе бачить і усе управить. Ласкаво просимо до пекла, "чмобіки",

– сказав Сергій Братчук.

Що трапилося у Макіївці: коротко