Так би мовити, загарбників з Самари у листопаді поминули наперед. Про це стало відомо з російських ЗМІ, пише 24 Канал.
До теми Потужний удар по ворогу в Макіївці та крадіжки росіян на Херсонщині: головне від Генштабу
Реліквію вкрали ще у 2019 році
Так, благословення на вбивство мирного чужого народу Чесним та Животворчим Хрестом Господнім російський піп Дмитро Поляков дав 21 листопада. Як зазначили самі ж росЗМІ, цю реліквію Росії передав ще у 2019 році, коли Луганськ уже був під окупацією, архімандрит Варфоломій Кузнєцов.
У той же день командирам підрозділів також роздали іконки образу Божої Матері "Збавителька від бід". Однак, здається, благословення спрацювало трошки не так, як очікували окупантські попи. Це й не дивно, адже про який захист від вищих світлих сил може мовитися з таким довжелезним списком гріхів та намірів, що сам чорт би й жахнувся. Ба більше – українським хрестом.
На новину відреагували в Одеській ОВА
Речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук назвав цю історію цікавою з точки зору божих знаків. Він підкреслив, що не можуть священники благословляти краденим хрестом. Тож і не дивно, що більша частина "благословенних" уже "у пакетиках.
Ось така правда. Господь усе бачить і усе управить. Ласкаво просимо до пекла, "чмобіки",
– сказав Сергій Братчук.
Що трапилося у Макіївці: коротко
- У новорічну ніч ЗСУ вдарили по училищу у Макіївці, де було значне скупчення російської техніки та живої сили.
- Після знищення окупантів у Росії заявили, що загинули 63 загарбники. Однак навіть пропагандисти запевняють, що жертв значно більше. За різними даними, унаслідок удару від 400 окупантів загинули, а ще 300 отримали поранення.
- Після цього удару у росіян почалася істерика. У телеграм-каналах вони скаржилися й на російське військове командування. Так, міністра оборони Сєргєя Шойгу визнали "ворогом народу" та зазначили що в Росії ухвалюють непрофесійні рішення і загалом війну в Україні для них провалено.