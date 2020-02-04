"Ирония судьбы" по-запорожски: женщина нашла незнакомца в своей постели

В Запорожье женщина обнаружила дома незнакомого мужчину навеселе, который спал в комнате.

32-летний мужчина сломал замок на входной двери, чтобы попасть внутрь, сообщает прокуратура Запорожской области.

Читайте также: Минни Маус устроила драку с охраной в Лас-Вегасе: эпическое видео

Жительница Токмака вернулась вечером домой и нашла неизвестного мужчину. Он был в состоянии алкогольного опьянения и крепко спал в комнате. Из квартиры ничего не похищено.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "незаконное проникновение в жилище". Санкция статьи предусматривает штраф или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет.