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      "Ирония судьбы" по-запорожски: женщина нашла незнакомца в своей постели

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      Мужчина уснул в чужой квартире в Запорожье / masterokblog.ru

      В Запорожье женщина обнаружила дома незнакомого мужчину навеселе, который спал в комнате.

      32-летний мужчина сломал замок на входной двери, чтобы попасть внутрь, сообщает прокуратура Запорожской области.

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      Жительница Токмака вернулась вечером домой и нашла неизвестного мужчину. Он был в состоянии алкогольного опьянения и крепко спал в комнате. Из квартиры ничего не похищено.

      Правоохранители открыли уголовное производство по статье "незаконное проникновение в жилище". Санкция статьи предусматривает штраф или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Курьезные новости Новости Украины Новости Запорожья Криминал
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