"Іронія долі" по-запорізьки: жінка знайшла незнайомця у своєму ліжку

У Запоріжжі жінка виявила вдома незнайомого чоловіка напідпитку, який спав у кімнаті.

32-річний чоловік зламав замок на вхідних дверях, щоб потрапити всередину, повідомляє прокуратора Запорізької області.

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Мешканка Токмака повернулась ввечері додому та знайшла невідомого чоловіка. Він був у стані алкогольного сп’яніння і міцно спав у кімнаті. З квартири нічого не викрадено.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "незаконне проникнення до житла". Санкція статті передбачає штраф або виправні роботи на термін до двох років, або обмеженням волі на термін до трьох років.