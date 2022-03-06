Ирпень отключили от газа: оккупанты попали в газопровод

Оккупанты попали боевым снарядом в газопровод Ирпеня. Поэтому около 15:00 город отключили от газоснабжения.

Россия продолжает пренебрегать правилами ведения войны и массово обстреливать гражданское население. В этот раз боевики нанесли удар по газопроводу.

Обратите внимание Из Ирпеня удалось эвакуировать часть людей: фото и видео с места событий

Куда обращаться за помощью

Председатель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба подчеркнул, что если вам нужна помощь или вы можете ее оказать, то обращайтесь по номеру: + 380 44 363 07 34.

Операторы фиксируют обращения, которые поступают на горячую линию и передают их для оперативного решения.

Заметим, что из Ирпеня частично удалось эвакуировать население 6 марта. Спасатели развернули специальные палатки для нуждающихся.

Полный текст публикации:

Внимание! Час назад мы вынуждены были отключить Ирпень от газоснабжения из-за попадания боевого снаряда в газопровод! Это стало следствием противоправных действий России, которая пренебрегает правилами ведения войны и массово обстреливает гражданское население!

Если вам нужна помощь или вы можете ее оказать, обращайтесь по номеру: +380 (44) 363 07 34. Просим максимальное распространение номера горячей линии. Операторы фиксируют обращение и передают его для оперативного решения.

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