Ирпень с официальным визитом посетила премьер-министр Финляндии Санна Марин

Лидеры многих стран посещали освобожденные села на Киевщине, чтобы своими глазами увидеть зверства россиян. Сегодня, 26 мая, в Ирпень приехала премьер-министр Финляндии Санна Марин.

Политика не осмотрела ситуацию в городе и то, как выглядит сейчас Ирпень. Последствия оккупации Санни Марин показывала секретарша Ирпенского городского совета Анжела Макеева.

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Показала последствия "русского мира", которые оставили после себя кафиры. Обсудили вопросы помощи в восстановлении нашего города, ведь Ирпень потерпел наибольшие разрушения, более 70% города, и стал щитом Киева,

– отметила Макеева.

Она также поблагодарила Финляндию за то, что имеет твердую международную позицию по территориальной целостности Украины. Кроме того, отметила и введение жестких санкций против России за военную поддержку и помощь.

"Только совместными усилиями мы одержим победу над российским злом", – убеждена секретарша.

Финляндия вступает в НАТО

После нападения России на Украину Европа задумалась о том, надежна ли ее безопасность. Финляндия и Швеция, имея общие границы с Россией, тоже испугались агрессии. Страны сохраняли нейтралитет, но решили вступить в НАТО. Таким образом, у Североатлантического союза есть шансы расшириться и вплотную увеличить свои границы и присутствие на территории России. Вот этого она и боится.

Но для этих стран все оказалось не так-то просто. Ведь после того, как они официально подали заявки, Турция официально и серьезно заявила, что она против их вступления. Среди причин называли то, что эти страны якобы поддерживают террористов. Речь идет о Рабочей партии Курдистана. Также был ряд других упреков.

Эти недоразумения пытаются решить правительства обеих стран, которым мешают вступить в НАТО. Поэтому делегации Швеции и Финляндии ездили в Турцию, чтобы обсудить с их чиновниками пути возможного компромисса. Результаты должны быть потом, но все надеются, что они будут положительными.

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