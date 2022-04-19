В Ирпене на мине подорвался грузовой автомобиль: водитель погиб

В Киевской области мирное население, к сожалению, продолжает страдать от последствий временной оккупации. В Ирпене 19 апреля на оставленной врагом мине подорвался грузовой автомобиль.

В результате взрыва водитель погиб на месте. Об этом сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин на официальной странице в телеграме.

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Водитель авто погиб в результате взрыва вражеской мины в Ирпене

Мэр Ирпеня рассказал, что грузовой автомобиль взорвался в микрорайоне Стоянка. К сожалению, в результате взрыва водитель погиб.

Личность погибшего, откуда он ехал и куда, устанавливаем,

– отметил Маркушин.

К слову, глава Ирпеня в очередной раз попросил местных жителей не торопиться возвращаться в город. В настоящее время продолжается разминирование территории, работают саперы, некоторые участки еще не успели осмотреть.

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