В Ирпене российские оккупанты расстреляли международных журналистов The New York Times
Источник:фейсбук Андрея Небытова
В Ирпене Киевской области российские оккупанты расстреляли международных журналистов The New York Times. Погиб 51-летний корреспондент.
Еще один журналист получил ранение. Об этом 13 марта сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области.
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Оккупанты обстреляли журналистов The New York Times
Сегодня (говорится о 13 марта – 24 канал) в Ирпене расстреляли 51-летнего корреспондента всемирно известного медиа The New York Times. Еще один журналист ранен,
– рассказали в полиции.
К сожалению, погиб гражданин США Брент Ренауд. Он пытался показать миру коварство, жестокость и безжалостность оккупантов.
Оккупанты убили журналиста The New York Times / Фото из фейсбука Андрея Небытова
Второго журналиста доставили в больницу
Раненого журналиста удалось вывезти с места обстрела и доставить в больницу Охматдет в Киеве.
Только что (говорится о 13:40 13 марта – 24 канал) в НДСЛ Охматдет привезли раненого журналиста из США. Они с коллегами попали под вражеский обстрел. Наши врачи оказывают медицинскую помощь раненому,
– написала пресс-секретарь больницы.
Оккупанты ранили американского журналиста: видео из больницы