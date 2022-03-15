В Ирпене задержали группу мародеров: фото с места происшествия
Источник:телеграм Нацполиции
Правоохранители продолжают усиленно работать в условиях военного положения и задерживать злоумышленников. В частности, в Ирпене 13 марта поймали целую группу мародеров.
За решетку попадут 8 злоумышленников. Сейчас досудебное расследование продолжается.
К теме Диверсанты, убийцы и грабители: с начала войны полиция Харьковской области задержала 34 преступники
Мародеры грабили магазины
Бучанские полицейские 13 марта задержали восьмерых мародеров в Ирпене. Злоумышленники выносили из местного магазина продукты и алкоголь.
Впоследствии правоохранители установили, что мужчины причастны к ряду аналогичных преступлений, как из магазинов, так и оставленных жильцами квартир,
– рассказали в полиции.
Сейчас правоохранители устанавливают личности пострадавших и проверяют причастность задержанных к другим преступлениям.
Злоумышленники грабили магазины / Фото Нацполиции
Стоит посмотреть – Лещенко рассказал, как изменилась пропаганда в России за период войны