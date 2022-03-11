Ирпенским волонтерам начали поступать угрозы от оккупантов
11 марта 2022 , 16:16Читати новину українською
Источник:ITV News
Звонок с запугиваниями получила депутат Ирпенского городского совета Зоряна Миронишена.
Об этом она рассказала на своей фейсбук-странице, прикрепив скриншот входящих звонков.
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Какие угрозы поступают волонтерам
Зоряна Миронишена, которая с начала войны работает в волонтерском штабе Ирпеня, рассказала, что оккупанты обещали разорвать ее на куски как украинский флаг.
Значит все делаю правильно,
– прокомментировала ситуацию депутат.
Номер оккупантов / Скриншот с фейсбук-страницы Зоряны Миронишеной
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