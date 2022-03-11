Ирпенским волонтерам начали поступать угрозы от оккупантов

Звонок с запугиваниями получила депутат Ирпенского городского совета Зоряна Миронишена.

Об этом она рассказала на своей фейсбук-странице, прикрепив скриншот входящих звонков.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Какие угрозы поступают волонтерам

Зоряна Миронишена, которая с начала войны работает в волонтерском штабе Ирпеня, рассказала, что оккупанты обещали разорвать ее на куски как украинский флаг.

Значит все делаю правильно,

– прокомментировала ситуацию депутат.

Номер оккупантов / Скриншот с фейсбук-страницы Зоряны Миронишеной

К теме: Подоляк рассказал, что Россия ведет террористическую войну:

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте телеграм 24 канала, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!