Про це вона розповіла на своїй фейсбук-сторінці, прикріпивши скриншот вхідних дзвінків.

Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Які погрози надходять волонтерам

Зоряна Міронішена, яка від початку війни працює у волонтерському штабі Ірпеня, розповіла, що окупанти обіцяли розірвати її на шматки як український прапор.

Значить все роблю правильно,

– прокоментувала ситуацію депутатка.

Номер окупантів / Скриншот з фейсбук-сторінки Зоряни Міронішеної

До теми: Подоляк розповів, що Росія веде терористичну війну:

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!