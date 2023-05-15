Исчез и третий вертолет, – Воздушные силы о еще одной потере в "черный день" российской авиации

Воздушные силы ВСУ рассказали, что оккупанты потеряли в Брянской области еще и третий вертолет российской авиации. Юрий Игнат объяснил, что это произошло по непонятным причинам.

Спикер Воздушных сил ВСУ рассказал в эфире телемарафона, что окупанты это не очень признают. Очевидно, делают это для того, чтобы не слишком шокировать россиян, пишет 24 Канал.

Смотрите также Нельзя исключать: повлияет ли инцидент под Брянском на бомбардировки Сум и Чернигова

Что известно о третьем ликвидированном вертолете у россиян

Чтобы еще "чернее" день не стал для них, пропаганда рассматривает разные варианты: от работы российских партизан до работы каких-то наших истребителей, нашего ПВО, ПЗРК, партизан, своей (русской – 24 Канал) ПВО. Версий много, истерика напряженная мы за ними наблюдаем и это нас, безусловно, очень радует,

– рассказал Юрий Игнат.

То есть спикер Воздушных сил ВСУ подтвердил, что оккупанты потеряли два самолета и три вертолета.

"Там есть уже сообщения от них (россиян – 24 Канал), просто они несколько скрываются, что третий вертолет таки упал. Может сам, а может кто-то помог", – объяснил спикер.