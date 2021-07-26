Загадочно исчезли: на Буковине 2 месяца разыскивают 21-летнюю маму и ее 4-летнюю дочь
26 июля 2021 , 15:56Читати новину українською
Источник:Нацполиция
В Черновицкой области уже 2 месяца разыскивают жительницу села Рашков 21-летнюю Анжелу Ващук и ее 4-летнюю дочь Иванну. Правоохранители уже даже обратились к гражданам с просьбой помочь.
История исчезновения
Женщина еще 28 мая вместе с ребенком уехала в направлении поселка Чемеровцы Каменец-Подольского района Хмельницкой области. У нее с дочкой были дела в другой области, но они исчезли.
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Сейчас их местонахождение неизвестно.
Особые приметы
• Анжела Ващук
- Красный спортивный костюм и кроссовки.
- Среднее телосложение.
- Рост 165 – 170 сантиметров.
- Длинные рыжие волосы.
- Голубые глаза.
• Дочь Иванна
- Черный спортивный костюм с белыми цветами и белые кроссовки.
- Худощавого телосложения.
- Рост 120 – 130 сантиметров.
- Волнистые волосы.
- Голубые глаза.