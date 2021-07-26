Загадочно исчезли: на Буковине 2 месяца разыскивают 21-летнюю маму и ее 4-летнюю дочь

26 июля 2021 , 15:56
Читати новину українською

Источник:

Нацполиция

В Черновицкой области уже 2 месяца разыскивают жительницу села Рашков 21-летнюю Анжелу Ващук и ее 4-летнюю дочь Иванну. Правоохранители уже даже обратились к гражданам с просьбой помочь.

История исчезновения

Женщина еще 28 мая вместе с ребенком уехала в направлении поселка Чемеровцы Каменец-Подольского района Хмельницкой области. У нее с дочкой были дела в другой области, но они исчезли.

К теме "Мать с отчимом привязали меня": мальчик, которого приковали в Кривом Роге, рассказал о побоях

Сейчас их местонахождение неизвестно.

Особые приметы

• Анжела Ващук

  • Красный спортивный костюм и кроссовки.
  • Среднее телосложение.
  • Рост 165 – 170 сантиметров.
  • Длинные рыжие волосы.
  • Голубые глаза.

• Дочь Иванна

  • Черный спортивный костюм с белыми цветами и белые кроссовки.
  • Худощавого телосложения.
  • Рост 120 – 130 сантиметров.
  • Волнистые волосы.
  • Голубые глаза.
Важно! Правоохранители просят срочно к ним позвонить, если владеете какой-либо информацией о возможном местонахождении разыскиваемых.
Автор: Тетяна Пасічник