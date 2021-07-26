Загадочно исчезли: на Буковине 2 месяца разыскивают 21-летнюю маму и ее 4-летнюю дочь

В Черновицкой области уже 2 месяца разыскивают жительницу села Рашков 21-летнюю Анжелу Ващук и ее 4-летнюю дочь Иванну. Правоохранители уже даже обратились к гражданам с просьбой помочь.

История исчезновения

Женщина еще 28 мая вместе с ребенком уехала в направлении поселка Чемеровцы Каменец-Подольского района Хмельницкой области. У нее с дочкой были дела в другой области, но они исчезли.

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Сейчас их местонахождение неизвестно.

Особые приметы

• Анжела Ващук

Красный спортивный костюм и кроссовки.

Среднее телосложение.

Рост 165 – 170 сантиметров.

Длинные рыжие волосы.

Голубые глаза.

• Дочь Иванна

Черный спортивный костюм с белыми цветами и белые кроссовки.

Худощавого телосложения.

Рост 120 – 130 сантиметров.

Волнистые волосы.

Голубые глаза.

Правоохранители просят срочно к ним позвонить, если владеете какой-либо информацией о возможном местонахождении разыскиваемых.