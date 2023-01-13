Исчезновение британских волонтеров возле Бахмута: где сейчас могут находиться Бегшоу и Перри
Источник:BBC
Около Бахмута исчезли британские волонтеры Эндрю Бегшоу и Кристофер Перри. Российские оккупанты заявляют, мол, нашли тело одного из них.
Бегшоу и Перри якобы отправились в Соледар 6 января. Другой волонтер рассказал, что они уехали, чтобы помочь с эвакуацией.
Важно Возле Бахмута исчезли британские волонтеры: не выходят на связь с 6 января
Отметим, на Бахмутском направлении много групп, в состав которых входят иностранцы. Они помогают в эвакуации мирных жителей и привозят людям еду и вещи первой необходимости.
Волонтеров видели в Краматорске
Корреспондент BBC Йогита Лимайе и продюсер Имоджен Андерсон виделись с Парри на новый год в Краматорске. Волонтеры рассказывали, что хотели сделать репортаж о Бахмуте.
Журналисты также направлялись в Бахмут 2 января. Однако, как только они добрались до города, потеряли связь. Это был последний контакт, который у них был с волонтером.
Они занимались эвакуацией
3 января Парри взял интервью у журналиста-фрилансера Арно де Декера в Бахмуте. Волонтер рассказал, что был водителем эвакуации. Он получал запросы от людей, которые просили уехать и унести их родственников.
Журналист впоследствии заметил, что большинство волонтеров не решаются туда идти, потому что это очень опасно. В то утро Крис пошел спасать жительницу, застрявшую в своей квартире.
Бегшоу также занимался эвакуацией в течение нескольких месяцев. Он жил в Краматорске, имел автомобиль, на который собирал пожертвования. Журналисты отмечают, что у волонтера был значительный опыт.
Оккупанты заявляют, что нашли тело
- Вагнеровцы заявили, что якобы нашли тело одного из двух британских волонтеров 11 января. Они обнародовали фото документов с именами обоих иностранцев, а также волонтерское удостоверение одного из них. Однако не уточнили, кого именно обнаружили.
- В полиции не могут ни опровергнуть, не подтвердить эту информацию. Заместитель начальника отдела коммуникации полиции Донецкой области Александр Полосухин рассказал, что полиция продолжает следственно-оперативные меры по установлению места нахождения пропавших.