Исчезновение людей на Донбассе: ПАСЕ приняла резолюцию по санкциям против России

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с поправками по поводу санкций против России. Они касаются исчезновения людей на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Резолюция называется "Прекращение насильственных исчезновений на территории государств Совета Европы". В нем упоминали о случаях в Беларуси и государствах Южного Кавказа.

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Украинские поправки

Заместитель члена постоянной делегации украинского парламента в ПАСЕ Евгения Кравчук рассказала, что в резолюцию добавили поправки о наших оккупированных территориях. Эти предложения поддержали.

Правки конкретизируют, что действие резолюции будет распространяться на оккупированные территории, контролируемые Россией, то есть за преступления тоже отвечает государство-агрессор.

Кроме того, предлагают разработать механизм санкций, под которые попадут госорганы, группы и должностные лица, причастные к исчезновениям или препятствующие их расследованию.

Важно использовать все возможности, чтобы снова и снова напоминать международному сообществу о ситуации, в которой оказалась Украина,

– подчеркнула Кравчук.

ПАСЕ признала полномочия российской делегации

Накануне ПАСЕ ратифицировала полномочия российской делегации. Несмотря на то, что их обжаловала Украина 24 января. Из 30 необходимых голосов тогда набрали 49.

Наша делегация отрицала полномочия России еще и по процедурным основаниям. Отмечали, что российский парламент избрали голосами, в частности, из оккупированного Крыма и жителей Донбасса.

Текст поста Евгении Кравчук:

Только что ПАСЕ приняла чрезвычайно важную резолюцию!

Речь идет о тексте «Прекращение насильственных исчезновений на территории государств Совета Европы». Базово докладчик в ней упоминал случаи нескольких стран, которые были предметом внимания Ассамблеи (Беларусь, государства Южного Кавказа). К этому списку мы своими поправками добавили временно оккупированные территории Украины (Крым, части Донецкой и Луганской областей).

Все поправки, которые я защищала, поддержаны. В частности, они конкретизируют, что действие резолюции будет распространяться на временно оккупированные территории Украины, где РФ осуществляет эффективный контроль, в том числе часть Донецкой и Луганской областей (то есть за преступления отвечает Россия), также предлагается разработать механизм санкций, под которые попадут государственные органы, группы и должностные лица, причастные к исчезновениям или препятствующие их расследованию.

Важно использовать все возможности, чтобы снова и снова напоминать международному сообществу о ситуации, в которой оказалась Украина. И на январской сессии мы, как и прежде, это сделали.