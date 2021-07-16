Исчезновение самолета в России: появилось видео последних минут полета

За несколько мгновений до жесткой посадки самолет Ан-28, который 16 июля нашли в Томской области, залетел в облака. Пассажиры и члены экипажа не догадывались, что придется пережить дальше.

На борту самолета находились 18 человек. К счастью, погибших или серьезно пострадавших среди них нет. Пассажиров и членов экипажа эвакуируют с места происшествия в Томск.

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Большинство людей забрал вертолет. В то же время несколько пассажиров настолько напуганы инцидентом, что не решились подняться в небо. Они поедут автобусом.

Детали инцидента

Сейчас рассматривают несколько версий, что могло случиться с Ан-28. Вероятнее всего – из-за экстраординарных климатических условий у самолета отказал двигатель. В частности, это подтвердил пилот Фарух Хасанов.

Пилотам удалось посадить фактически неуправляемый самолет прямо в болото. Люди сумели выбраться на улицу. Они разожгли костер и ждали, пока кто-то прибудет на помощь.

Последние мгновения полета Ан-28: смотрите видео

Исчезновение Ан-28: главное