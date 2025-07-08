В Италии нашли повешенной 18-летнюю украинку, которая пропала несколько дней назад: что говорит следствие

После четырех дней поисков в лесистой местности в Бриндизи, что в Италии, нашли повешенной 18-летнюю студентку из Украины Марию Бугаеву.

Девушка находилась в туристическом поселке южного итальянского региона Апулия в рамках европейского проекта с братиславским университетом Коменского. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на La Stampa.

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Что говорит следствие

Согласно обнародованной информации, тело девушки нашли на дереве в сельской местности вблизи дороги 379, что менее чем в получасе ходьбы от села Каровиньо. Ее обнаружили собаки пожарных.

Ранее камеры зафиксировали передвижения Марии, когда она шла по грунтовой дороге, ведущей к месту, где нашли ее тело. Известно, что в этом районе уже продолжались поиски, но девушку не могли найти.

По данным итальянских СМИ, тело находилось в труднодоступном месте. Следователи говорят, что состояние тела умершей свидетельствует о том, что 18-летняя девушка скорее всего совершила самоубийство в день своего исчезновения.

До сих пор нет уверенности относительно причин того, что произошло. Те, кто знал ее на работе, описывали молодую женщину как тихую и сдержанную,

– говорится в статье.

Также ее описывают как интроверта, поскольку, когда другие молодые люди, которые тоже проходили стажировку в местных заведениях, были сгруппированы и часто виделись по вечерам вне работы, а она обычно оставалась одна.

Напоминают, что перед этим в своей комнате она оставила личные вещи, в частности документы, удостоверяющие личность, деньги и номера телефонов. У нее нашли мобильный телефон, который изъяла полиция.

Родных девушки уже сообщили об этой трагедии, и через консульство процесс прибытия родителей Марии пытаются максимально ускорить, которые должны прибыть в ближайшие часы.

"Предварительное судебно-медицинское обследование не выявило никаких признаков насилия. Прокурору придется решить, назначить ли вскрытие, или передать тело на похороны", – добавляют журналисты.

К слову, за несколько часов до исчезновения она получила подтверждение о завершении стажировки 6 июля без возможности ее продолжения. Предполагают, что именно это событие могло расстроить 18-летнюю Марию.