Дівчина перебувала в туристичному селищі південного італійського регіону Апулія в межах європейського проєкту з братиславським університетом Коменського. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на La Stampa.

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Що каже слідство

Згідно з оприлюдненою інформацією, тіло дівчини знайшли на дереві у сільській місцевості поблизу дороги 379, що менш ніж за пів години ходьби від села Каровіньйо. Її виявили собаки пожежників.

Раніше камери зафіксували пересування Марії, коли вона йшла ґрунтовою дорогою, що веде до місця, де знайшли її тіло. Відомо, що у цьому районі вже тривали пошуки, але дівчину не могли знайти.

За даними італійських ЗМІ, тіло перебувало у важкодоступному місці. Слідчі кажуть, що стан тіла померлої свідчить про те, що 18-річна дівчина радше за все вчинила самогубство у день свого зникнення.

Досі немає впевненості щодо причин того, що сталося. Ті, хто знав її на роботі, описували молоду жінку як тиху та стриману,

– ідеться у статті.

Також її описують як інтроверта, оскільки, коли інші молоді люди, які теж проходили стажування в місцевих закладах, були згруповані і часто бачилися вечорами поза роботою, а вона зазвичай залишалася сама.

Нагадують, що перед цим у своїй кімнаті вона залишила особисті речі, зокрема документи, що посвідчують особу, гроші та номери телефонів. У неї знайшли мобільний телефон, який вилучила поліція.

Рідних дівчини вже повідомили про цю трагедію, і через консульство процес прибуття батьків Марії намагаються максимально пришвидшити, які мають прибути найближчими годинами.

"Попереднє судово-медичне обстеження не виявило жодних ознак насильства. Прокурору доведеться вирішити, чи призначити розтин, чи передати тіло на похорон", – додають журналісти.

До слова, за кілька годин до зникнення вона отримала підтвердження про завершення стажування 6 липня без можливості його продовження. Припускають, що саме ця подія могла засмутити 18-річну Марію.