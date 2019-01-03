Исчезновение посла КНДР: Италия заявила, что Джо Сун Гил не просил убежища

В Министерстве иностранных дел Италии заявили, что бывший посол Северной Кореи в Риме не просил итальянскую власть о предоставлении убежища.

Об этом сообщает AP.

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Ранее 24 канал писал, что северокорейский посол в Италии Джо Сун Гил вместе с женой в конце 2018 года начали скрываться. Они обратились к итальянскому правительству с просьбой об обеспечении личной безопасности.

Однако Италия заявила, что посол не просил у них убежища.

Известно, что 48-летний Джо Сун Гил стал послом КНДР в Риме с октября 2017 года, после того, как Италия выслала тогдашнего посла Мун Чон Нама в знак протеста против проведенного в КНДР ядерного испытания, которое нарушало резолюции ООН.

К слову, правительство Италии приняло решение максимально усилить меры антитеррористической безопасности после инцидента со стрельбой на Рождественской ярмарке во французском Страсбурге.