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      Зникнення посла КНДР: Італія заявила, що Джо Сун Гіл не просив притулку

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      Зникнення посла КНДР: Італія заявила, що Джо Сун Гіл не просив притулку
      Зникнення посла КНДР: Італія заявила, що Джо Сун Гіл не просив притулку / Фото з відкритих джерел

      У Міністерстві закордонних справ Італії заявили, що колишній посол Північної Кореї в Римі не просив італійську владу про надання притулку.

      Про це повідомляє AP.

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      Раніше 24 канал писав, що північнокорейський посол в Італії Джо Сун Гіл разом з дружиною наприкінці 2018 року почали переховуватися. Вони звернулися до італійського уряду з проханням про гарантування особистої безпеки.

      Однак Італія заявила, що посол не просив у них притулку.

      Відомо, що 48-річний Джо Сун Гіл став послом КНДР у Римі з жовтня 2017 року, після того, як Італія вислала тодішнього посла Мун Чон Нама на знак протесту проти проведеного в КНДР ядерного випробування, яке порушувало резолюції ООН.

      До слова, уряд Італії прийняв рішення максимально посилити заходи антитерористичної безпеки після інциденту зі стріляниною на Різдвяному ярмарку у французькому Страсбурзі.

      Теги: Новини політики КНДР
      Джерело: 24 Канал
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