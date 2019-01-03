Зникнення посла КНДР: Італія заявила, що Джо Сун Гіл не просив притулку

У Міністерстві закордонних справ Італії заявили, що колишній посол Північної Кореї в Римі не просив італійську владу про надання притулку.

Про це повідомляє AP.

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Раніше 24 канал писав, що північнокорейський посол в Італії Джо Сун Гіл разом з дружиною наприкінці 2018 року почали переховуватися. Вони звернулися до італійського уряду з проханням про гарантування особистої безпеки.

Однак Італія заявила, що посол не просив у них притулку.

Відомо, що 48-річний Джо Сун Гіл став послом КНДР у Римі з жовтня 2017 року, після того, як Італія вислала тодішнього посла Мун Чон Нама на знак протесту проти проведеного в КНДР ядерного випробування, яке порушувало резолюції ООН.

До слова, уряд Італії прийняв рішення максимально посилити заходи антитерористичної безпеки після інциденту зі стріляниною на Різдвяному ярмарку у французькому Страсбурзі.