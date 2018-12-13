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      Італія посилила антитерористичні заходи після стрілянини у Страсбурзі

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      В Італії підсилили заходи антитерористичної безпеки
      В Італії підсилили заходи антитерористичної безпеки / Фото із соціальних мереж

      Уряд Італії прийняв рішення максимально посилити заходи антитерористичної безпеки після інциденту зі стріляниною на Різдвяному ярмарку у французькому Страсбурзі 11 грудня.

      Про це повідомило видання ANSA.

      Читайте також: Як живе Страсбург після страшної стрілянини на різдвяному ярмарку: відео

      24 канал повідомляв, що ввечері 11 грудня поблизу Різдвяного ярмарку у центрі французького міста Страсбург невідомий влаштував стрілянину по перехожих.

      Італійські префекти і глава поліції були проінструктовані максимально посилити заходи з антитерористичної безпеки за підсумками екстреного засідання антитерористичного стратегічного аналітичного комітету CASA при МВС країни,
      – повідомили в МВС Італії.

      Водночас керівництво країни наголосило, що немає інформації про те, чи є у стрільця зв'язки в Італії.

      Нагадаємо, що стрільцем виявився Шеріф Шека – 29-річний уродженець Страсбурга, який раніше був відомий службам безпеки як "можлива терористична загроза". Інформації про мотиви вчинку зловмисника наразі немає.

      Станом на ранок 12 грудня стрільця досі не затримали, його розшукують сотні працівників поліції. За останніми даними, внаслідок інциденту загинули 4 людей та ще 12 зазнали поранень.

      хроніка подій
      Теги: Стрілянина у Страсбурзі 11 грудня
      Джерело: 24 Канал
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