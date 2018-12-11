Стрілянина у Страсбурзі на Різдвяному ярмарку: з'явилося фото підозрюваного

Підозрюваним у стрілянині в Стразбурзі, в якій загинуло дві людини, є 29-річний Шеріф Шека (Cherif Chekatt). Наразі його розшукують французькі правоохоронці.

Фото стрілка оприлюднили у Twitter.

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24 канал повідомляв, що ввечері, 11 грудня, у французькому Страсбурзі сталася стрілянина в центрі міста на Різдвяному ярмарку. Вогонь по перехожих відкрив невідомий чоловік. У результаті стрілянини 2 людини загинули, ще 11 зазнали поранень.

Нападнику вдалося втекти з місця інциденту і зараз його розшукують поліцейські.

Деякі французькі ЗМІ пишуть, що стрілок раніше був судимий за збройний напад. Також, він був занесений в список підозрюваних в тероризмі.

Президент Франції Еммануель Макрон взяв під особистий контроль розвиток ситуації в місті та відправив на місце події міністра внутрішніх справ Крістофа Кастанера.