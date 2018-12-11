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      Стрілянина у Страсбурзі на Різдвяному ярмарку: з'явилося фото підозрюваного

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      Поліція ідентифікувала підозрюваного у стрілянині в Страсбурзі
      Поліція ідентифікувала підозрюваного у стрілянині в Страсбурзі / Фото з відкритих джерел

      Підозрюваним у стрілянині в Стразбурзі, в якій загинуло дві людини, є 29-річний Шеріф Шека (Cherif Chekatt). Наразі його розшукують французькі правоохоронці.

      Фото стрілка оприлюднили у Twitter.

      Читайте також: Смертельна стрілянина у Страсбурзі: перші фото і відео з місця інциденту

      24 канал повідомляв, що ввечері, 11 грудня, у французькому Страсбурзі сталася стрілянина в центрі міста на Різдвяному ярмарку. Вогонь по перехожих відкрив невідомий чоловік. У результаті стрілянини 2 людини загинули, ще 11 зазнали поранень. 

      Нападнику вдалося втекти з місця інциденту і зараз його розшукують поліцейські.

      Деякі французькі ЗМІ пишуть, що стрілок раніше був судимий за збройний напад. Також, він був занесений в список підозрюваних в тероризмі.

      Президент Франції Еммануель Макрон взяв під особистий контроль розвиток ситуації в місті та відправив на місце події міністра внутрішніх справ Крістофа Кастанера.

       

       

      Теги: Жертви Новини Франції Стрілянина у Страсбурзі 11 грудня Поліція Кримінальні новини Еммануель Макрон
      Джерело: 24 Канал
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