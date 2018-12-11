У Страсбурзі на Різдвяному ярмарку влаштували стрілянину: є жертви

У вівторок ввечері, 11 грудня, у французькому Страсбурзі сталася стрілянина в центрі міста на Різдвяному ярмарку. Вогонь по перехожих відкрив невідомий чоловік.

Про це повідомляє L'Alsace.

В результаті стрілянини 1 людина загинула, ще 3 зазнали поранень. Місцева рятувальна служба також підтвердила число жертв.

Водночас сайт Dernières Nouvelles d'Alsace з посиланням на джерело в міськраді повідомив про 5 постраждалих. Про стан поранених немає інформації.

Перші повідомлення про стрілянину на площі в районі вулиці Гранд-Аркад надійшли в рятувальні служби близько 20:00 за місцевим часом. За словами свідків, стрілець побіг і сторону вулиці Гранд-Рю, звідки потім знову були чутні постріли.

У лікарнях Страсбурга активований надзвичайний протокол. Його застосовують у разі терактів і катастроф.

Наразі ведуться пошуки того, хто стріляв і зник з місця події. Згідно з інформацією французьких ЗМІ, він вів вогонь з автоматичної зброї. Як сповістили джерела в поліції, на цьому етапі "не виключена версія теракту".

BREAKING: Video of Strasbourg incident pic.twitter.com/axgmpkMndx — Global News Network (@GlobalNews77) 11 декабря 2018 г.