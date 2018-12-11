У Страсбурзі на Різдвяному ярмарку влаштували стрілянину: є жертви
У вівторок ввечері, 11 грудня, у французькому Страсбурзі сталася стрілянина в центрі міста на Різдвяному ярмарку. Вогонь по перехожих відкрив невідомий чоловік.
Про це повідомляє L'Alsace.
В результаті стрілянини 1 людина загинула, ще 3 зазнали поранень. Місцева рятувальна служба також підтвердила число жертв.
Водночас сайт Dernières Nouvelles d'Alsace з посиланням на джерело в міськраді повідомив про 5 постраждалих. Про стан поранених немає інформації.
Перші повідомлення про стрілянину на площі в районі вулиці Гранд-Аркад надійшли в рятувальні служби близько 20:00 за місцевим часом. За словами свідків, стрілець побіг і сторону вулиці Гранд-Рю, звідки потім знову були чутні постріли.
У лікарнях Страсбурга активований надзвичайний протокол. Його застосовують у разі терактів і катастроф.
Наразі ведуться пошуки того, хто стріляв і зник з місця події. Згідно з інформацією французьких ЗМІ, він вів вогонь з автоматичної зброї. Як сповістили джерела в поліції, на цьому етапі "не виключена версія теракту".
Вибір редакції
-
Смартфон Vivo NEX Dual Display з двома екранами представили офіційно: характеристики і фотосьогодні , 21:00
-
"Насіров отримав Томос про поновлення на посаді": соцмережі обговорюють поновлення посадовцясьогодні , 20:56
-
Для багатьох нинішніх політиків наступні вибори будуть останніми, – експертсьогодні , 20:01