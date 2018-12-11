23:03
11 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      РОМАН НАСІРОВ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Особистий прибиральник Кадирова. Нелітаюче таксі
      Вєсті Кремля
      22:23, 10 грудня
      Вєсті.UA. Обмеження для секс-символа СРСР. Топографічний кретинізм російських ЗМІ
      Вєсті.UA
      20:22, сьогодні
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, 7 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Репресивна психіатрія
      Згадати все
      00:10, 8 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      РОМАН НАСІРОВ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      У Страсбурзі на Різдвяному ярмарку влаштували стрілянину: є жертви

      1173 Читать новость на русском
      Місце стрілянини у Страсбурзі
      Місце стрілянини у Страсбурзі / Фото з соціальних мереж

      У вівторок ввечері, 11 грудня, у французькому Страсбурзі сталася стрілянина в центрі міста на Різдвяному ярмарку. Вогонь по перехожих відкрив невідомий чоловік.

      Про це повідомляє L'Alsace.

      В результаті стрілянини 1 людина загинула, ще 3 зазнали поранень. Місцева рятувальна служба також підтвердила число жертв.

      Водночас сайт Dernières Nouvelles d'Alsace з посиланням на джерело в міськраді повідомив про 5 постраждалих. Про стан поранених немає інформації.

      Перші повідомлення про стрілянину на площі в районі вулиці Гранд-Аркад надійшли в рятувальні служби близько 20:00 за місцевим часом. За словами свідків, стрілець побіг і сторону вулиці Гранд-Рю, звідки потім знову були чутні постріли.

      У лікарнях Страсбурга активований надзвичайний протокол. Його застосовують у разі терактів і катастроф.

      Наразі ведуться пошуки того, хто стріляв і зник з місця події. Згідно з інформацією французьких ЗМІ, він вів вогонь з автоматичної зброї. Як сповістили джерела в поліції, на цьому етапі "не виключена версія теракту".

       

      Теги: Новини Франції Кримінальні новини Жертви Зброя Європа
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Іноземні ЗМІ оприлюднили ім'я автора компромату на Трампа
       12 січня 2017 , 14:10
      "Це – війна в Європі": президент Естонії про ескалацію в Азовському морі
       27 листопада , 19:19
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук