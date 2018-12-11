В Страсбурге на Рождественской ярмарке устроили стрельбу: есть жертвы

Во вторник вечером, 11 декабря, во французском Страсбурге произошла стрельба в центре города на Рождественской ярмарке. Огонь по прохожим открыл неизвестный мужчина.

Об этом сообщает L'Alsace.

В результате стрельбы 1 человек погиб, еще 3 получили ранения. Местная спасательная служба также подтвердила число жертв.

В то же время сайт Dernières Nouvelles d'Alsace со ссылкой на источник в горсовете сообщил о 5 пострадавших. О состоянии раненых нет информации.

Первые сообщения о стрельбе на площади в районе улицы Гранд-Аркад поступили в спасательные службы около 20:00 по местному времени. По словам свидетелей, стрелок побежал и сторону улицы Гранд-Рю, откуда потом снова были слышны выстрелы.

В больницах Страсбурга активирован чрезвычайный протокол. Его применяют в случае терактов и катастроф.

Сейчас ведутся поиски стрелявшего, который скрылся с места происшествия. Согласно информации французских СМИ, он вел огонь из автоматического оружия. Как сообщили источники в полиции, на этом этапе "не исключена версия теракта".

BREAKING: Video of Strasbourg incident pic.twitter.com/axgmpkMndx — Global News Network (@GlobalNews77) 11 декабря 2018 г.