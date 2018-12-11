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      В Страсбурге на Рождественской ярмарке устроили стрельбу: есть жертвы

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      Место стрельбы в Страсбурге
      Место стрельбы в Страсбурге / Фото из социальных сетей

      Во вторник вечером, 11 декабря, во французском Страсбурге произошла стрельба в центре города на Рождественской ярмарке. Огонь по прохожим открыл неизвестный мужчина.

      Об этом сообщает L'Alsace.

      В результате стрельбы 1 человек погиб, еще 3 получили ранения. Местная спасательная служба также подтвердила число жертв.

      В то же время сайт Dernières Nouvelles d'Alsace со ссылкой на источник в горсовете сообщил о 5 пострадавших. О состоянии раненых нет информации.

      Первые сообщения о стрельбе на площади в районе улицы Гранд-Аркад поступили в спасательные службы около 20:00 по местному времени. По словам свидетелей, стрелок побежал и сторону улицы Гранд-Рю, откуда потом снова были слышны выстрелы.

      В больницах Страсбурга активирован чрезвычайный протокол. Его применяют в случае терактов и катастроф.

      Сейчас ведутся поиски стрелявшего, который скрылся с места происшествия. Согласно информации французских СМИ, он вел огонь из автоматического оружия. Как сообщили источники в полиции, на этом этапе "не исключена версия теракта".

       

      Теги: Новости Франции Европа Оружие Жертвы Криминальные новости
      Источник: 24 Канал
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