В Страсбурге на Рождественской ярмарке устроили стрельбу: есть жертвы
Во вторник вечером, 11 декабря, во французском Страсбурге произошла стрельба в центре города на Рождественской ярмарке. Огонь по прохожим открыл неизвестный мужчина.
Об этом сообщает L'Alsace.
В результате стрельбы 1 человек погиб, еще 3 получили ранения. Местная спасательная служба также подтвердила число жертв.
В то же время сайт Dernières Nouvelles d'Alsace со ссылкой на источник в горсовете сообщил о 5 пострадавших. О состоянии раненых нет информации.
Первые сообщения о стрельбе на площади в районе улицы Гранд-Аркад поступили в спасательные службы около 20:00 по местному времени. По словам свидетелей, стрелок побежал и сторону улицы Гранд-Рю, откуда потом снова были слышны выстрелы.
В больницах Страсбурга активирован чрезвычайный протокол. Его применяют в случае терактов и катастроф.
Сейчас ведутся поиски стрелявшего, который скрылся с места происшествия. Согласно информации французских СМИ, он вел огонь из автоматического оружия. Как сообщили источники в полиции, на этом этапе "не исключена версия теракта".
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