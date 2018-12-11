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      Стрельба в Страсбурге на Рождественской ярмарке: появилось фото подозреваемого

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      Полиция идентифицировала подозреваемого в стрельбе в Страсбурге
      Полиция идентифицировала подозреваемого в стрельбе в Страсбурге / Фото из открытых источников

      Подозреваемым в стрельбе в Страсбурге, в котором погибли два человека, является 29-летний Шериф Шека (Cherif Chekatt). Сейчас его разыскивают французские правоохранители.

      Фото стрелка обнародовали в Twitter.

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      24 канал сообщал, что вечером, 11 декабря, во французском Страсбурге произошла стрельба в центре города на Рождественской ярмарке. Огонь по прохожим открыл неизвестный мужчина. В результате стрельбы 2 человека погибли, еще 11 получили ранения.

      Нападавшему удалось скрыться с места инцидента и сейчас его разыскивают полицейские.

      Некоторые французские СМИ пишут, что стрелявший ранее был судим за вооруженное нападение. Также, он был занесен в список подозреваемых в терроризме.

      Президент Франции Эммануэль Макрон взял под личный контроль развитие ситуации в городе и отправил на место происшествия министра внутренних дел Кристофа Кастанера.

       

       

      Теги: Жертвы Новости Франции Стрельба в Страсбурге 11 декабря Полиция Эммануэль Макрон Криминальные новости
      Источник: 24 Канал
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