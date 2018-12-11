Стрельба в Страсбурге на Рождественской ярмарке: появилось фото подозреваемого

Подозреваемым в стрельбе в Страсбурге, в котором погибли два человека, является 29-летний Шериф Шека (Cherif Chekatt). Сейчас его разыскивают французские правоохранители.

Фото стрелка обнародовали в Twitter.

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24 канал сообщал, что вечером, 11 декабря, во французском Страсбурге произошла стрельба в центре города на Рождественской ярмарке. Огонь по прохожим открыл неизвестный мужчина. В результате стрельбы 2 человека погибли, еще 11 получили ранения.

Нападавшему удалось скрыться с места инцидента и сейчас его разыскивают полицейские.

Некоторые французские СМИ пишут, что стрелявший ранее был судим за вооруженное нападение. Также, он был занесен в список подозреваемых в терроризме.

Президент Франции Эммануэль Макрон взял под личный контроль развитие ситуации в городе и отправил на место происшествия министра внутренних дел Кристофа Кастанера.