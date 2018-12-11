Стрельба в Страсбурге 11 декабря 2018: количество погибших и раненых

Количество погибших во время стрельбы в центре французского Страсбурга на Рождественской ярмарке увеличилось до двух человек, еще 11 человек получили серьезные ранения.

Об этом сообщает France Info со ссылкой на полицию.

Читайте также: В Страсбурге на Рождественской ярмарке устроили стрельбу: есть жертвы

24 канал сообщал, что вечером, 11 декабря, во французском Страсбурге произошла стрельба в центре города на Рождественской ярмарке. Огонь по прохожим открыл неизвестный мужчина. В результате стрельбы 1 человек погиб, еще 3 получили ранения.

Новые данные еще не окончательные: двое погибших, 11 раненых, в том числе два человека в критическом состоянии,

– говорится в сообщении.

Французская полиция уже установила личность подозреваемого в стрельбе, однако мотив преступления на данный момент неизвестен. Правоохранители также расследуют, имеет ли инцидент связь с терроризмом.

Власть Страсбурга просит местных жителей, особенно района Нойдорф и парка Этуаль, не выходить на улицы. Район трагедии оцепила полиция, которая разыскивает стрелка, которому удалось сбежать.

Часть посетителей ярмарки эвакуировали.