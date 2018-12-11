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      Стрельба в Страсбурге: возросло количество погибших и раненых

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      Стрельба в Страсбурге 11 декабря 2018: количество погибших и раненых
      Стрельба в Страсбурге / Фото из Twitter

      Количество погибших во время стрельбы в центре французского Страсбурга на Рождественской ярмарке увеличилось до двух человек, еще 11 человек получили серьезные ранения.

      Об этом сообщает France Info со ссылкой на полицию.

      Читайте также: В Страсбурге на Рождественской ярмарке устроили стрельбу: есть жертвы

      24 канал сообщал, что вечером, 11 декабря, во французском Страсбурге произошла стрельба в центре города на Рождественской ярмарке. Огонь по прохожим открыл неизвестный мужчина. В результате стрельбы 1 человек погиб, еще 3 получили ранения.

      Новые данные еще не окончательные: двое погибших, 11 раненых, в том числе два человека в критическом состоянии,
      – говорится в сообщении.

      Французская полиция уже установила личность подозреваемого в стрельбе, однако мотив преступления на данный момент неизвестен. Правоохранители также расследуют, имеет ли инцидент связь с терроризмом.

      Власть Страсбурга просит местных жителей, особенно района Нойдорф и парка Этуаль, не выходить на улицы. Район трагедии оцепила полиция, которая разыскивает стрелка, которому удалось сбежать.

      Часть посетителей ярмарки эвакуировали.

       

      Теги: Оружие Полиция Жертвы Новости Франции
      Источник: 24 Канал
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