Стрілянина у Страсбурзі 11 грудня 2018: кількість загиблих і поранених

Стрілянина у Страсбурзі: зросла кількість загиблих і поранених
Кількість загиблих під час стрілянини в центрі французького Страсбурга на Різдвяному ярмарку збільшилася до двох осіб, ще 11 осіб отримали серйозні поранення.
Про це повідомляє France Info з посиланням на поліцію.
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24 канал повідомляв, що ввечері, 11 грудня, у французькому Страсбурзі сталася стрілянина в центрі міста на Різдвяному ярмарку. Вогонь по перехожих відкрив невідомий чоловік. У результаті стрілянини 1 людина загинула, ще 3 зазнали поранень.
Нові дані ще не остаточні: двоє загиблих, 11 поранених, у тому числі дві людини в критичному стані,
– йдеться в повідомленні.
Французька поліція вже встановила особу підозрюваного в стрілянині, проте мотив злочину на даний момент невідомий. Правоохоронці також розслідують, чи має інцидент зв'язок з тероризмом.
Влада Страсбурга просить місцевих жителів, особливо району Нойдорф і парку Етуаль, не виходити на вулиці. район трагедії оточила поліція, яка розшукує стрілка, якому вдалося втекти.
Частину відвідувачів ярмарку евакуювали.