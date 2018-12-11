Стрілянина у Страсбурзі: відео і фото з місця стрілянини 11 грудня 2018

Смертельна стрілянина у Страсбурзі: перші фото і відео з місця інциденту
У мережі з'явилися перші фото і відео з місця стрілянини у центрі Страсбурга на Різдвяному ярмарку, внаслідок якої загинуло двоє осіб, ще десяток отримали серйозні поранення.
Відповідні фото та відео публікують у Twitter.
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24 канал повідомляв, що ввечері, 11 грудня, у французькому Страсбурзі сталася стрілянина в центрі міста на Різдвяному ярмарку. Вогонь по перехожих відкрив невідомий чоловік.
У результаті стрілянини 2 людини загинула, ще 11 зазнали поранень. Проте, кількість постраждалих може зрости.
Наразі французька поліція розшукує стрілка та не виключає, що це міг бути теракт.
Джерело: 24 Канал
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