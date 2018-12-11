Стрілянина у Страсбурзі: відео і фото з місця стрілянини 11 грудня 2018

Стрілянина у Страсбурзі 11 грудня / Фото з Twitter

У мережі з'явилися перші фото і відео з місця стрілянини у центрі Страсбурга на Різдвяному ярмарку, внаслідок якої загинуло двоє осіб, ще десяток отримали серйозні поранення.