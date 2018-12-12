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      СТРІЛЯНИНА У СТРАСБУРЗІ 11 ГРУДНЯ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ

      Як живе Страсбург після страшної стрілянини на різдвяному ярмарку: відео

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      Ввечері 11 грудня стався теракт в одному з найспокійніших міст Франції – Страсбурзі. За кількасот метрів від епіцентру кривавої трагедії опинився і український дипломат Дмитро Кулеба.

      29-ти річний стрілець відкрив вогонь поблизу відомого різдвяного ярмарку у Страсбурзі, на якому щороку бувають тисячі відвідувачів. Нападник забрав життя чотирьох людей і поранив ще 12-х.

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      Підозрюваний – 29-річний місцевий житель. За повідомленнями французьких ЗМІ, звати чоловіка – Шеріф Шака. Проти нього відкривали 27 кримінальних справ, більшість – за крадіжки та насильство. Його притягували до відповідальності не лише у Франції, а й у Німеччині та Швейцарії. З 2016 року він фігурує у списку потенційних терористів. Шукають нападника 400 правоохоронців.

      франція теракт
      Підозрюваний у теракті 

      Я можу повідомити, що чотири особи, наближені до нападника, взяті під варту минулої ночі та залишаються за ґратами,
      – сказав прокурор Парижа Ремі Ейтс.

      Майже в епіцентрі подій опинився і постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба разом з дружиною.

      "Я був на одному офіційному заході, буквально у 200 метрах від місця події. Паніки як такої сильно не було. Моментально в центр стягли військові підрозділи. Напередодні кожних різдвяних свят в Страсбурзі нагадують, що різдвяний ярмарок є потенційним об'єктом терористичної уваги", – пояснив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба.

      кулеба

      Під час теракту Євгенія Кулеба разом з послами та їхніми дружинами вечеряли в центрі міста, поруч з ярмарком. До них підійшов адміністратор закладу та повідомив про теракт, сказав, що відвідувачів не випустять з ресторану, адже усі приміщення заблоковано.

      Жителі Страсбурга заявили, що не почуваються у місті в безпеці.

      Рівень безпеки ніколи не буде достатньо високим, щоб уникнути нападу божевільної людини. Це неминуче,
      – наголосив житель Страсбурга Джордж Трабанд.

      За словами людей, відчувається довіра до правоохоронців і розуміння, що ті роблять усе можливе. Наразі у Страсбурзі діє надзвичайний стан. Школи – зачинені, містянам рекомендують залишатись у приміщеннях, бо ж стрільця ще досі не затримали.

      Це не перший теракт у Європі на Різдво. 2 роки тому чоловік на вантажівці в'їхав у ярмарок у Берліні. Тоді загинули 12 людей, серед них – один українець.

      стрілянина франція
      Стрілянина у Страсбурзі

      Культура різдвяних ярмарків щороку все більше поширюється і в Україні. Ялинки, яскраві вогники та смаколики приваблюють і українців. Однак під час святкувань треба все одно бути обачними. Експерти радять на масових заходах оцінити місце перебування: звернути увагу на кількість виходів і запам'ятати, де вони є. У випадку теракту потрібно опанувати себе, не піддаватись паніці й відійти від натовпу.

      Але, якщо людина відчуває в собі сили залишитись та володіє азами першої меддопомоги, то вона зможе врятувати багато життів. Адже часто на порятунок є лише лічені хвилини.

      Автор: Людмила Кушнір
      Теги: Новини України Теракт Стрілянина у Страсбурзі 11 грудня Кримінальні новини Жертви Новини Франції
      Джерело: 24 канал
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