Як живе Страсбург після страшної стрілянини на різдвяному ярмарку: відео

Ввечері 11 грудня стався теракт в одному з найспокійніших міст Франції – Страсбурзі. За кількасот метрів від епіцентру кривавої трагедії опинився і український дипломат Дмитро Кулеба.

29-ти річний стрілець відкрив вогонь поблизу відомого різдвяного ярмарку у Страсбурзі, на якому щороку бувають тисячі відвідувачів. Нападник забрав життя чотирьох людей і поранив ще 12-х.

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Підозрюваний – 29-річний місцевий житель. За повідомленнями французьких ЗМІ, звати чоловіка – Шеріф Шака. Проти нього відкривали 27 кримінальних справ, більшість – за крадіжки та насильство. Його притягували до відповідальності не лише у Франції, а й у Німеччині та Швейцарії. З 2016 року він фігурує у списку потенційних терористів. Шукають нападника 400 правоохоронців.



Підозрюваний у теракті

Я можу повідомити, що чотири особи, наближені до нападника, взяті під варту минулої ночі та залишаються за ґратами,

– сказав прокурор Парижа Ремі Ейтс.

Майже в епіцентрі подій опинився і постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба разом з дружиною.

"Я був на одному офіційному заході, буквально у 200 метрах від місця події. Паніки як такої сильно не було. Моментально в центр стягли військові підрозділи. Напередодні кожних різдвяних свят в Страсбурзі нагадують, що різдвяний ярмарок є потенційним об'єктом терористичної уваги", – пояснив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба.

Під час теракту Євгенія Кулеба разом з послами та їхніми дружинами вечеряли в центрі міста, поруч з ярмарком. До них підійшов адміністратор закладу та повідомив про теракт, сказав, що відвідувачів не випустять з ресторану, адже усі приміщення заблоковано.

Жителі Страсбурга заявили, що не почуваються у місті в безпеці.

Рівень безпеки ніколи не буде достатньо високим, щоб уникнути нападу божевільної людини. Це неминуче,

– наголосив житель Страсбурга Джордж Трабанд.

За словами людей, відчувається довіра до правоохоронців і розуміння, що ті роблять усе можливе. Наразі у Страсбурзі діє надзвичайний стан. Школи – зачинені, містянам рекомендують залишатись у приміщеннях, бо ж стрільця ще досі не затримали.

Це не перший теракт у Європі на Різдво. 2 роки тому чоловік на вантажівці в'їхав у ярмарок у Берліні. Тоді загинули 12 людей, серед них – один українець.



Стрілянина у Страсбурзі

Культура різдвяних ярмарків щороку все більше поширюється і в Україні. Ялинки, яскраві вогники та смаколики приваблюють і українців. Однак під час святкувань треба все одно бути обачними. Експерти радять на масових заходах оцінити місце перебування: звернути увагу на кількість виходів і запам'ятати, де вони є. У випадку теракту потрібно опанувати себе, не піддаватись паніці й відійти від натовпу.

Але, якщо людина відчуває в собі сили залишитись та володіє азами першої меддопомоги, то вона зможе врятувати багато життів. Адже часто на порятунок є лише лічені хвилини.