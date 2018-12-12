Стрілянина у Страсбурзі: як розгорталися трагічні події

Яскравий різдвяний ярмарок у центрі Європи перетворився на криваву стрілянину. Ввечері 12 грудня нападник увірвався просто у натовп і розстріляв людей.

Від його куль загинуло щонайменше троє людей, ще 12 зазнали поранення.

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Французькі правоохоронці зараз розшукують стрільця. Влада вже запровадила підвищені заходи безпеки та перекрила дороги на Німеччину

За даними французької влади, українців серед постраждалих немає. Стрілянину у Страсбурзі вже називають терактом.

Попередньо саме так був кваліфікований цей злочин. Зараз встановлюються деталі. Проблема у тому, що нападника все ще не вдалося затримати. Але є інформація, що він відзначається доволі радикальними поглядами. Тому, що він вже був затриманий поліцією за інші злочини раніше. Тобто на нього є певне досьє. З нього випливає, що це людина з радикальними поглядами,

– заявив постійний представник України при Раді Європи.

Нападник втік з місця події, але вже за 2 години після нападу правоохоронці загнали підозрюваного в кут і почали перестрілку з ним. Однак чоловіку знову вдалося втекти.

Задіяно 350 працівників органів правопорядку, дві вертолітні бригади. Уряд також мобілізовує додаткові сили, які вже прямують до Страсбурга,

– сказав міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер.

По всій Франції запроваджують екстрені заходи. Жителів Страсбурга попросили не виходити на вулиці. Навіть закрили будівлю Європарламенту. Цей тиждень там пленарний, але євродепутати продовжують свою роботу, незважаючи на це. Вони вшанували хвилиною мовчання жертв трагедії.

Підозрюваний – 29-річний місцевий житель. За повідомленнями французьких ЗМІ, звати чоловіка Шеріф Шака. Раніше його вже підозрювали у замаху на вбивство та пограбуванні.

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З 2016 року він фігурує у так званому списку S, в який антитерористичні служби вносять потенційних терористів. І як з'ясувалося, напередодні стрілянини, власне вчора з самого ранку правоохоронці намагались затримати злочинця у його ж помешканні, проте вдома нікого не застали. Але у квартирі знайшли гранати. Зараз пошук стрільця – завдання № 1 для французьких правоохоронців. Його шукають сотні поліцейських.