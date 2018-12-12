Смертельна стрілянина на ярмарку в Страсбурзі: відомі нові деталі про нападника

Глава французького міністерства внутрішніх справ України Крістоф Кастанер розповів деталі стрілянини на різдвяному ярмарку в Страсбурзі. Чоловік, що відкрив вогонь, притягувався до відповідальності раніше.

Про це повідомляє BFM.

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Так, міністр наголошує, що правоохоронці знали стрільця.

Цей чоловік був в дуже нехорошому світлі знайомий правоохоронним органам за порушення закону, – сказав Кастанер.

Він додав, що проти підозрюваного виносилися вироки у Франції та Німеччині.

Нагадаємо, ввечері, 11 грудня, у французькому Страсбурзі сталася стрілянина в центрі міста на Різдвяному ярмарку. Вогонь по перехожих відкрив 29-річний Шеріф Шека (Cherif Chekatt). Наразі його розшукують французькі правоохоронці.



Згодом стало відомо, що кількість загиблих під час стрілянини в центрі французького Страсбурга на Різдвяному ярмарку збільшилася до чотирьох осіб, ще 11 осіб отримали серйозні поранення.