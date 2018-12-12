Стрілянина у Страсбурзі: поліція заявила про терористичний слід

Стрілянина на різдвяному ярмарку в центрі Страсбурга могла мати терористичні мотиви.

Про це із посиланням на дані поліції повідомляє видання Le Figaro.

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24 канал повідомляв, що ввечері, 11 грудня, у французькому Страсбурзі сталася стрілянина в центрі міста на Різдвяному ярмарку. Вогонь по перехожих відкрив 29-річний Шеріф Шека (Cherif Chekatt). Наразі його розшукують французькі правоохоронці.

Європейський парламент, засідання якого проходило у Страсбурзі, ухвалив рішення припинити роботу, допуск у будівлю закритий.

Водночас у повідомленнях не уточнюється, чи є у поліції впевненість у терористичному підґрунті нападу, чи це лише одна з версій.

Нагадаємо, що внаслідок стрілянини у центрі французького Страсбурга на Різдвяному ярмарку загинуло 4 людини, ще 12 осіб отримали серйозні поранення.