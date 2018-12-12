У Страсбурзі оголошено траур після стрілянини на різдвяному ярмарку
Мер Страсбурга Ролан Рис оголосив день жалоби після того, як 29-річний чоловік влаштував стрілянину на різдвяному ярмарку у центрі міста.
Про це повідомило видання DNA.
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24 канал повідомляв, що ввечері, 11 грудня, у французькому Страсбурзі сталася стрілянина в центрі міста на Різдвяному ярмарку. Вогонь по перехожих відкрив 29-річний Шеріф Шека (Cherif Chekatt). Наразі його розшукують французькі правоохоронці.
Зазначається, що різдвяний ярмарок не працюватиме 12 грудня. Також рішенням мерії були скасовані всі вистави у театрах.
У зв'язку з операцією із затримання підозрюваного у розстрілі перехожих, перекрита центральна частина міста, відвідувачів ресторанів просять залишатися на місцях, як і раніше закриті двері будівлі Європарламенту.
Місцева влада повідомляє, що через події закрито рух по магістралі A-25 в обох напрямках. Також, за даними ЗМІ, поліція ФРН проводить посилені перевірки на франко-німецькому кордоні, було призупинено рух наземного громадського транспорту в місті, в тому числі трамвая D, чий маршрут перетинає кордон, поєднуючи Страсбург і сусідній Кель.
Уряд вводить в дію план із термінових заходів при терактах, що передбачає посилений контроль на кордонах, посилені заходи безпеки на усіх різдвяних ринках у Франції, щоб уникнути ризику аналогічних атак,
– повідомляє видання AFP.
Нагадаємо, що внаслідок стрілянини у центрі французького Страсбурга на Різдвяному ярмарку загинуло 4 людини, ще 12 осіб отримали серйозні поранення.
Стрілянина у страсбурзі: хроніка подій