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      СТРІЛЯНИНА У СТРАСБУРЗІ 11 ГРУДНЯ РОМАН НАСІРОВ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ

      У Страсбурзі оголошено траур після стрілянини на різдвяному ярмарку

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      Мер Страсбурга оголосив день жалоби внаслідок стрілянини
      Мер Страсбурга оголосив день жалоби внаслідок стрілянини / 24 Канал

      Мер Страсбурга Ролан Рис оголосив день жалоби після того, як 29-річний чоловік влаштував стрілянину на різдвяному ярмарку у центрі міста.

      Про це повідомило видання DNA.

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      24 канал повідомляв, що ввечері, 11 грудня, у французькому Страсбурзі сталася стрілянина в центрі міста на Різдвяному ярмарку. Вогонь по перехожих відкрив 29-річний Шеріф Шека (Cherif Chekatt). Наразі його розшукують французькі правоохоронці.

      Зазначається, що різдвяний ярмарок не працюватиме 12 грудня. Також рішенням мерії були скасовані всі вистави у театрах.

      У зв'язку з операцією із затримання підозрюваного у розстрілі перехожих, перекрита центральна частина міста, відвідувачів ресторанів просять залишатися на місцях, як і раніше закриті двері будівлі Європарламенту.

      Місцева влада повідомляє, що через події закрито рух по магістралі A-25 в обох напрямках. Також, за даними ЗМІ, поліція ФРН проводить посилені перевірки на франко-німецькому кордоні, було призупинено рух наземного громадського транспорту в місті, в тому числі трамвая D, чий маршрут перетинає кордон, поєднуючи Страсбург і сусідній Кель.

      Уряд вводить в дію план із термінових заходів при терактах, що передбачає посилений контроль на кордонах, посилені заходи безпеки на усіх різдвяних ринках у Франції, щоб уникнути ризику аналогічних атак, 
      – повідомляє видання AFP.

      Нагадаємо, що внаслідок стрілянини у центрі французького Страсбурга на Різдвяному ярмарку загинуло 4 людини, ще 12 осіб отримали серйозні поранення.

      Стрілянина у страсбурзі: хроніка подій

      Теги: Новини Франції Стрілянина у Страсбурзі 11 грудня
      Джерело: 24 Канал
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