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      В Страсбурге объявлен траур после стрельбы на рождественской ярмарке

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      Мэр Страсбурга объявил траур в результате стрельбы
      Мэр Страсбурга объявил траур в результате стрельбы / 24 Канал

      Мэр Страсбурга Ролан Рис объявил траур после того, как 29-летний мужчина устроил стрельбу на рождественской ярмарке в центре города.

      Об этом сообщило издание DNA.

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      24 канал сообщал, что вечером, 11 декабря, во французском Страсбурге произошла стрельба в центре города на Рождественской ярмарке. Огонь по прохожим открыл 29-летний Шериф Шека (Cherif Chekatt). Сейчас его разыскивают французские правоохранители.

      Отмечается, что рождественская ярмарка 12 декабря будет закрыта. Также решением мэрии были отменены все спектакли в театрах.

      В связи с операцией по задержанию подозреваемого в расстреле прохожих, перекрыта центральная часть города, посетителей ресторанов просят оставаться на местах, по-прежнему закрыты двери здания Европарламента.

      Местные власти сообщают, что из-за событий закрыто движение по магистрали A-25 в обоих направлениях. Также, по данным СМИ, полиция ФРГ проводит усиленные проверки на франко-германской границе, было приостановлено движение наземного общественного транспорта в городе, в том числе трамвая D, чей маршрут пересекает границу, сочетая Страсбург и соседней Кель.

      Правительство вводит в действие план по срочные меры при терактах, предусматривающий усиленный контроль на границах, усилены меры безопасности на всех рождественских рынках во Франции, чтобы избежать риска аналогичных атак,
      – сообщает издание AFP.

      Напомним, что в результате стрельбы в центре французского Страсбурга на Рождественской ярмарке погибли 4 человека, еще 12 человек получили серьезные ранения.

      СТРЕЛЬБА В СТРАСБУРГЕ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
      •  
      Теги: Стрельба в Страсбурге 11 декабря Новости Франции
      Источник: 24 Канал
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