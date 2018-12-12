В Страсбурге объявлен траур после стрельбы на рождественской ярмарке

Мэр Страсбурга Ролан Рис объявил траур после того, как 29-летний мужчина устроил стрельбу на рождественской ярмарке в центре города.

Об этом сообщило издание DNA.

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24 канал сообщал, что вечером, 11 декабря, во французском Страсбурге произошла стрельба в центре города на Рождественской ярмарке. Огонь по прохожим открыл 29-летний Шериф Шека (Cherif Chekatt). Сейчас его разыскивают французские правоохранители.

Отмечается, что рождественская ярмарка 12 декабря будет закрыта. Также решением мэрии были отменены все спектакли в театрах.

В связи с операцией по задержанию подозреваемого в расстреле прохожих, перекрыта центральная часть города, посетителей ресторанов просят оставаться на местах, по-прежнему закрыты двери здания Европарламента.

Местные власти сообщают, что из-за событий закрыто движение по магистрали A-25 в обоих направлениях. Также, по данным СМИ, полиция ФРГ проводит усиленные проверки на франко-германской границе, было приостановлено движение наземного общественного транспорта в городе, в том числе трамвая D, чей маршрут пересекает границу, сочетая Страсбург и соседней Кель.

Правительство вводит в действие план по срочные меры при терактах, предусматривающий усиленный контроль на границах, усилены меры безопасности на всех рождественских рынках во Франции, чтобы избежать риска аналогичных атак,

– сообщает издание AFP.

Напомним, что в результате стрельбы в центре французского Страсбурга на Рождественской ярмарке погибли 4 человека, еще 12 человек получили серьезные ранения.