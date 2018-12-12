Стрельба в Страсбурге: полиция заявила о террористическом следе

Стрельба на рождественской ярмарке в центре Страсбурга могла иметь террористические мотивы.

Об этом со ссылкой на данные полиции сообщает издание Le Figaro.

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24 канал сообщал, что вечером, 11 декабря, во французском Страсбурге произошла стрельба в центре города на Рождественской ярмарке. Огонь по прохожим открыл 29-летний Шериф Шека (Cherif Chekatt). Сейчас его разыскивают французские правоохранители.

Европейский парламент, заседание которого проходило в Страсбурге, принял решение прекратить работу, допуск в здание закрыт.

В то же время в сообщениях не уточняется, есть ли у полиции уверенность в террористической основе нападения, или это лишь одна из версий.

Напомним, что в результате стрельбы в центре французского Страсбурга на Рождественской ярмарке погибли 4 человека, еще 12 человек получили серьезные ранения.