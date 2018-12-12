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      Стрельба в Страсбурге: полиция заявила о террористическом следе

      77 Читати новину українською
      Стрельба в Страсбурге
      Стрельба в Страсбурге / Фото из открытых источников

      Стрельба на рождественской ярмарке в центре Страсбурга могла иметь террористические мотивы.

      Об этом со ссылкой на данные полиции сообщает издание Le Figaro.

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      24 канал сообщал, что вечером, 11 декабря, во французском Страсбурге произошла стрельба в центре города на Рождественской ярмарке. Огонь по прохожим открыл 29-летний Шериф Шека (Cherif Chekatt). Сейчас его разыскивают французские правоохранители.

      Европейский парламент, заседание которого проходило в Страсбурге, принял решение прекратить работу, допуск в здание закрыт.

      В то же время в сообщениях не уточняется, есть ли у полиции уверенность в террористической основе нападения, или это лишь одна из версий.

      Напомним, что в результате стрельбы в центре французского Страсбурга на Рождественской ярмарке погибли 4 человека, еще 12 человек получили серьезные ранения.

      хронИка Событий
       
      Теги: Стрельба в Страсбурге 11 декабря Жертвы Новости Франции
      Источник: 24 Канал
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