Смертельная стрельба на ярмарке в Страсбурге: известны новые детали о нападавшем

Глава французского министерства внутренних дел Украины Кристоф Кастанер рассказал детали стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге. Мужчина, открывший огонь, привлекался к ответственности ранее.

Об этом сообщает BFM.

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Так, министр отмечает, что правоохранители знали стрелка.

Этот человек был в очень нехорошем свете знаком правоохранительным органам за нарушение закона,

– сказал Кастанер.

Он добавил, что против подозреваемого выносились приговоры во Франции и Германии.

Напомним, вечером, 11 декабря, во французском Страсбурге произошла стрельба в центре города на Рождественской ярмарке. Огонь по прохожим открыл 29-летний Шериф Шека (Cherif Chekatt). Сейчас его разыскивают французские правоохранители.



Впоследствии стало известно, что число погибших во время стрельбы в центре французского Страсбурга на Рождественской ярмарке увеличилось до четырех человек, еще 11 человек получили серьезные ранения.