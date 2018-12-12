Стрілянина у Страсбурзі: українці не постраждали внаслідок інциденту

Українців немає серед загиблих та поранених унаслідок нічної стрілянини у Страсбурзі, сповістив заступник директора Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.

Про це повідомляє "Громадське".

24 канал повідомляв, що ввечері 11 грудня поблизу Різдвяного ярмарку у центрі французького міста Страсбург невідомий влаштував стрілянину по перехожих.

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Стрільцем виявився Шеріф Шека – 29-річний уродженець Страсбурга, який раніше був відомий службам безпеки як "можлива терористична загроза". Інформації про мотиви вчинку зловмисника наразі немає.

Станом на ранок 12 грудня стрільця досі не затримали, його розшукують сотні працівників поліції. За останніми даними, внаслідок інциденту загинули 4 людей та ще 12 зазнали поранень.