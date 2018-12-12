Стрельба в Страсбурге: украинцы не пострадали в результате инцидента

Украинская нет среди погибших и раненых в результате ночной стрельбы в Страсбурге, сообщил заместитель директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

Об этом сообщает "Громадське".

24 канал сообщал, что вечером 11 декабря вблизи Рождественской ярмарки в центре французского города Страсбург неизвестный устроил стрельбу по прохожим.

Читайте также: Смертельная стрельба в Страсбурге: первые фото и видео с места инцидента

Стрелком оказался Шериф Шека – 29-летний уроженец Страсбурга, который ранее был известен службам безопасности как "возможная террористическая угроза". Информации о мотивах поступка злоумышленника пока нет.

По состоянию на утро 12 декабря стрелка до сих пор не задержали, его разыскивают сотни полицейских. По последним данным, в результате инцидента погибли 4 человека и еще 12 получили ранения.