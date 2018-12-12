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      Стрельба в Страсбурге: украинцы не пострадали в результате инцидента

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      Стрельба в Страсбурге: украинцы не пострадали в результате инцидента
      Стрельба в Страсбурге: украинцы не пострадали в результате инцидента / Фото из социальных сетей

      Украинская нет среди погибших и раненых в результате ночной стрельбы в Страсбурге, сообщил заместитель директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

      Об этом сообщает "Громадське".

      24 канал сообщал, что вечером 11 декабря вблизи Рождественской ярмарки в центре французского города Страсбург неизвестный устроил стрельбу по прохожим.

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      Стрелком оказался Шериф Шека – 29-летний уроженец Страсбурга, который ранее был известен службам безопасности как "возможная террористическая угроза". Информации о мотивах поступка злоумышленника пока нет.

      По состоянию на утро 12 декабря стрелка до сих пор не задержали, его разыскивают сотни полицейских. По последним данным, в результате инцидента погибли 4 человека и еще 12 получили ранения.

      стрельба в страСбурге: последние новости
       
      Теги: Новости Украины Жертвы Стрельба в Страсбурге 11 декабря Новости Франции МИД Украины Криминальные новости
      Источник: 24 Канал
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