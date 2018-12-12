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      Стрельба в Страсбурге: как разворачивались трагические события

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      Яркая рождественская ярмарка в центре Европы превратилась в кровавую стрельбу. Вечером 12 декабря нападающий ворвался прямо в толпу и расстрелял людей.

      От его пуль погибли по меньшей мере три человека, еще 12 получили ранения.

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      Французские правоохранители сейчас разыскивают стрелка. Власти уже ввели повышенные меры безопасности и перекрыли дороги на Германию

      По данным французских властей, украинцев среди пострадавших нет. Стрельбу в Страсбурге уже называют терактом.

      Предварительно именно так было квалифицировано это преступление. Сейчас устанавливаются детали. Проблема в том, что нападающего все еще не удалось задержать. Но есть информация, что он отличается довольно радикальными взглядами. Потому что он уже был задержан полицией за другие преступления ранее. То есть на него есть определенное досье. Из него следует, что это человек с радикальными взглядами,
      – заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы.

      Нападавший скрылся с места происшествия, но уже через 2часа после нападения правоохранители загнали подозреваемого в угол и начали перестрелку с ним. Однако мужчине вновь удалось бежать.

      Задействовано 350 сотрудников органов правопорядка, две вертолетные бригады. Правительство также мобилизует дополнительные силы, которые уже направляются в Страсбург,
      сказал министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

      По всей Франции вводят экстренные меры. Жителей Страсбурга попросили не выходить на улицы. Даже закрыли здание Европарламента. Эта неделя там пленарная, но евродепутаты продолжают свою работу, несмотря на это. Они почтили минутой молчания жертв трагедии.

      Подозреваемый – 29-летний местный житель. По сообщениям французских СМИ, зовут мужчину Шериф Шака. Ранее его уже подозревали в покушении на убийство и ограблении.

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      С 2016 года он фигурирует в так называемом списке S, в который антитеррористические службы вносят потенциальных террористов. И как выяснилось, накануне стрельбы, собственно вчера с самого утра правоохранители пытались задержать преступника в его же доме, но дома никого не застали. Но в квартире нашли гранаты. Сейчас поиск стрелка – задача № 1 для французских правоохранителей. Его ищут сотни полицейских.

      Теги: Жертвы Новости Франции Стрельба в Страсбурге 11 декабря
      Источник: 24 канал
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