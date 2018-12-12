Как живет Страсбург после страшной стрельбы на рождественской ярмарке: видео

Вечером 11 декабря произошел теракт в одном из самых спокойных городов Франции – Страсбурге. В нескольких сотнях метров от эпицентра кровавой трагедии оказался и украинский дипломат Дмитрий Кулеба.

29-летний стрелок открыл огонь вблизи известной рождественской ярмарки в Страсбурге, на которой ежегодно бывают тысячи посетителей. Нападающий унес жизни четырех человек и ранил еще 12-х.

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Подозреваемый – 29-летний местный житель. По сообщениям французских СМИ, зовут мужчину – Шериф Шака. Против него открывали 27 уголовных дел, большинство – за кражи и насилие. Его привлекали к ответственности не только во Франции, но и в Германии и Швейцарии. С 2016 года он фигурирует в списке потенциальных террористов. Ищут нападающего 400 правоохранителей.

Подозреваемый в теракте

Я могу сообщить, что четыре человека, приближенные к нападающему, взяты под стражу прошлой ночью и остаются за решеткой,

– сказал прокурор Парижа Реми Эйтс.

Почти в эпицентре событий оказался и постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба вместе с женой.

"Я был на одном официальном мероприятии, буквально в 200 метрах от места происшествия. Паники как таковой сильно не было. Моментально в центр стянули воинские подразделения. Накануне каждых рождественских праздников в Страсбурге напоминают, что рождественская ярмарка является потенциальным объектом террористического внимания", – пояснил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Во время теракта Евгения Кулеба вместе с послами и их женами ужинали в центре города, рядом с ярмаркой. К ним подошел администратор заведения и сообщил о теракте, сказал, что посетителей не выпустят из ресторана, ведь все помещения заблокированы.

Жители Страсбурга заявили, что не чувствуют себя в городе в безопасности.

Уровень безопасности никогда не будет достаточно высоким, чтобы избежать нападения сумасшедшего человека. Это неизбежно,

– отметил житель Страсбурга Джордж Трабанд.

По словам людей, чувствуется доверие к правоохранителям и понимание, что те делают все возможное. Сейчас в Страсбурге действует чрезвычайное положение. Школы – закрыты, горожанам рекомендуют оставаться в помещениях, так как стрелка до сих пор не задержали.

Это не первый теракт в Европе на Рождество. 2 года назад мужчина на грузовике въехал на ярмарку в Берлине. Тогда погибли 12 человек, среди них – один украинец.

Стрельба в Страсбурге

Культура рождественских ярмарок ежегодно все больше распространяется и в Украине. Елки, яркие огоньки и вкусности привлекают и украинцев. Однако во время празднования надо все равно быть осторожными. Эксперты советуют на массовых мероприятиях оценить местонахождение: обратить внимание на количество выходов и запомнить, где они есть. В случае теракта нужно взять себя в руки, не поддаваться панике и отойти от толпы.

Но если человек чувствует в себе силы остаться и владеет азами первой медпомощи, то он сможет спасти много жизней. Ведь часто на спасение есть лишь считанные минуты.