07:39
13 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      СТРЕЛЬБА В СТРАСБУРГЕ 11 ДЕКАБРЯ ИТОГИ 2018 ГОДА КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ РОМАН НАСИРОВ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: будущее российских ГРУшников. Исследование дыры в "Союзе"
      Вєсті Кремля
      23:18, 12 декабря
      Вести.UA Фокус-покус Насирова. Провал контрразведчика Семочко
      Вєсті.UA
      20:48, 12 декабря
      Аэродром страха: почему желанный аэропорт в Одессе опасен для мира
      ЦРУ
      09:00, 12 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      СТРЕЛЬБА В СТРАСБУРГЕ 11 ДЕКАБРЯ ИТОГИ 2018 ГОДА КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ РОМАН НАСИРОВ

      Италия усилила антитеррористические меры после стрельбы в Страсбурге

      11 Читати новину українською
      В Италии максимально усилили меры антитеррористической безопасности
      В Италии максимально усилили меры антитеррористической безопасности / Фото из социальных сетей

      Правительство Италии приняло решение максимально усилить меры антитеррористической безопасности после инцидента со стрельбой на Рождественской ярмарке во французском Страсбурге 11 декабря.

      Об этом сообщило издание ANSA.

      Читайте также: Как живет Страсбург после страшной стрельбы на рождественской ярмарке: видео

      24 канал сообщал, что вечером 11 декабря вблизи Рождественской ярмарки в центре французского города Страсбург неизвестный устроил стрельбу по прохожим.

      Итальянские префекты и глава полиции были проинструктированы максимально усилить меры по антитеррористической безопасности по итогам экстренного заседания антитеррористического стратегического аналитического комитета CASA при МВД страны,
      – сообщили в МВД Италии.

      В то же время руководство страны отметило, что нет информации о том, есть ли у стрелка связи в Италии.

      Напомним, что стрелком оказался Шериф Шека – 29-летний уроженец Страсбурга, который ранее был известен службам безопасности как "возможная террористическая угроза". Информации о мотивах поступка злоумышленника пока нет.

      По состоянию на утро 12 декабря стрелка до сих пор не задержали, его разыскивают сотни полицейских. По последним данным, в результате инцидента погибли 4 человека и еще 12 получили ранения.

      хроника событий
       
      •  
      Теги: Стрельба в Страсбурге 11 декабря
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Многие ненавидят, кое-кто боится: кто с британских политиков сможет занять место Терезы Мэй
      12 декабря , 23:00 Многие ненавидят, кое-кто боится: кто с британских политиков сможет занять место Терезы Мэй
      Іван Яковина 177
      Главные новости 12 декабря: Сенцова наградили премией Сахарова и скандал с экс-полицейским
      12 декабря , 22:41 Главные новости 12 декабря: Сенцова наградили премией Сахарова и скандал с экс-полицейским
      147
      Президентом Украины может стать "темная лошадка"
      12 декабря , 21:26 Президентом Украины может стать "темная лошадка"
      Наталя Ромашова 1425
      Бізнес "зростає": як після скарги підприємця НАБУ моментально викрило директора-хабарника
      12 декабря , 21:00 Бізнес "зростає": як після скарги підприємця НАБУ моментально викрило директора-хабарника
      Олександра Дрік 157
      Почему почти у всех украинцев плохие зубы и как этому помочь: интервью с ведущим стоматологом
      12 декабря , 20:00 Почему почти у всех украинцев плохие зубы и как этому помочь: интервью с ведущим стоматологом
      Яніна Ткачук 506
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Российские олигархи скупают бункеры, которые защищают от стихии и радиации
      14 мая 2011 , 11:46 1
      Российская "Фабрика троллей" запустила новый сайт
       16 июля , 10:52
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук