Италия усилила антитеррористические меры после стрельбы в Страсбурге

Правительство Италии приняло решение максимально усилить меры антитеррористической безопасности после инцидента со стрельбой на Рождественской ярмарке во французском Страсбурге 11 декабря.

Об этом сообщило издание ANSA.

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24 канал сообщал, что вечером 11 декабря вблизи Рождественской ярмарки в центре французского города Страсбург неизвестный устроил стрельбу по прохожим.

Итальянские префекты и глава полиции были проинструктированы максимально усилить меры по антитеррористической безопасности по итогам экстренного заседания антитеррористического стратегического аналитического комитета CASA при МВД страны,

– сообщили в МВД Италии.

В то же время руководство страны отметило, что нет информации о том, есть ли у стрелка связи в Италии.

Напомним, что стрелком оказался Шериф Шека – 29-летний уроженец Страсбурга, который ранее был известен службам безопасности как "возможная террористическая угроза". Информации о мотивах поступка злоумышленника пока нет.



По состоянию на утро 12 декабря стрелка до сих пор не задержали, его разыскивают сотни полицейских. По последним данным, в результате инцидента погибли 4 человека и еще 12 получили ранения.