Кровавую стрельбу в Страсбурге признали терактом: новые подробности

Во Франции признали терактом стрельбу, которую вечером 12 декабря открыл 29-летний Шериф Шека в центре Страсбурга на Рождественской ярмарке и во время которой погибли четыре человека.

Об этом сообщил прокурор Парижа Реми Хайтс, передает Укринформ.

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Принимая во внимание цель, способ его действий, сведения о нем и свидетельства, что от него услышали оклик "Аллах Акбар", то заниматься этим было уполномочено полицию антитеррора,

– заявил прокурор.

С места преступления нападавший скрылся на такси, его до сих пор разыскивают полицейские.

Известно, что 29-летний злоумышленник был на контроле у ​​французских спецслужб как лицо, которое составляет потенциальный риск. Также, он уже 27 раз привлекался к уголовной ответственности.

Правоохранители смогли обыскать его дом, в котором обнаружили гранату, оружие, четыре ножа (в том числе два охотничьих) и несколько боеприпасов.

Напомним, вечером 11 декабря вблизи Рождественской ярмарки в центре французского города Страсбург неизвестный устроил стрельбу по прохожим. По последним данным, в результате инцидента погибли 4 человека и еще 12 получили ранения.



Стрелком оказался Шериф Шека – 29-летний уроженец Страсбурга, который ранее был известен службам безопасности как "возможная террористическая угроза".