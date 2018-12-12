23:12
12 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      СТРЕЛЬБА В СТРАСБУРГЕ 11 ДЕКАБРЯ ИТОГИ 2018 ГОДА КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ РОМАН НАСИРОВ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Эксперименты дочери Путина. Избушка скандальной Захаровой
      Вєсті Кремля
      23:22, 11 декабря
      Вести.UA Фокус-покус Насирова. Провал контрразведчика Семочко
      Вєсті.UA
      20:48, сегодня
      Аэродром страха: почему желанный аэропорт в Одессе опасен для мира
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      СТРЕЛЬБА В СТРАСБУРГЕ 11 ДЕКАБРЯ ИТОГИ 2018 ГОДА КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ РОМАН НАСИРОВ

      Кровавую стрельбу в Страсбурге признали терактом: новые подробности

      177 Читати новину українською
      Стрілянину в Страсбурзі визнали терактом
      Стрілянину в Страсбурзі визнали терактом / Фото из открытых источников

      Во Франции признали терактом стрельбу, которую вечером 12 декабря открыл 29-летний Шериф Шека в центре Страсбурга на Рождественской ярмарке и во время которой погибли четыре человека.

      Об этом сообщил прокурор Парижа Реми Хайтс, передает Укринформ.

      Читайте также: Стрельба в Страсбурге: как разворачивались трагические события

      Принимая во внимание цель, способ его действий, сведения о нем и свидетельства, что от него услышали оклик "Аллах Акбар", то заниматься этим было уполномочено полицию антитеррора,
      – заявил прокурор.

      С места преступления нападавший скрылся на такси, его до сих пор разыскивают полицейские.

      Известно, что 29-летний злоумышленник был на контроле у ​​французских спецслужб как лицо, которое составляет потенциальный риск. Также, он уже 27 раз привлекался к уголовной ответственности.

      Правоохранители смогли обыскать его дом, в котором обнаружили гранату, оружие, четыре ножа (в том числе два охотничьих) и несколько боеприпасов.

      Напомним, вечером 11 декабря вблизи Рождественской ярмарки в центре французского города Страсбург неизвестный устроил стрельбу по прохожим. По последним данным, в результате инцидента погибли 4 человека и еще 12 получили ранения.

      Стрелком оказался Шериф Шека – 29-летний уроженец Страсбурга, который ранее был известен службам безопасности как "возможная террористическая угроза".

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Франции Теракт Жертвы Стрельба в Страсбурге 11 декабря Расследования
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Многие ненавидят, кое-кто боится: кто с британских политиков сможет занять место Терезы Мэй
      сегодня , 23:00 Многие ненавидят, кое-кто боится: кто с британских политиков сможет занять место Терезы Мэй
      Іван Яковина 25
      Главные новости 12 декабря: Сенцова наградили премией Сахарова и скандал с экс-полицейским
      сегодня , 22:41 Главные новости 12 декабря: Сенцова наградили премией Сахарова и скандал с экс-полицейским
      53
      Президентом Украины может стать "темная лошадка"
      сегодня , 21:26 Президентом Украины может стать "темная лошадка"
      Наталя Ромашова 856
      Бізнес "зростає": як після скарги підприємця НАБУ моментально викрило директора-хабарника
      сегодня , 21:00 Бізнес "зростає": як після скарги підприємця НАБУ моментально викрило директора-хабарника
      Олександра Дрік 126
      Почему почти у всех украинцев плохие зубы и как этому помочь: интервью с ведущим стоматологом
      сегодня , 20:00 Почему почти у всех украинцев плохие зубы и как этому помочь: интервью с ведущим стоматологом
      Яніна Ткачук 360
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      Год в цитатах. Яценюк о пуле в лоб, Порошенко: порох надо держать сухим
       1 января 2015 , 19:08
      В Украине выбрали лучшего учителя года
       8 октября 2017 , 11:32
      Форвард Динамо: Мы потеряли два очка в матче против Зари
       17 сентября , 00:30
      Как забить гол, сделать предложение любимой и не расстроиться из-за поражения команды – романтическая история из чемпионата Чили
       30 октября , 22:42
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук