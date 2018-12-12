Кровавую стрельбу в Страсбурге признали терактом: новые подробности
Во Франции признали терактом стрельбу, которую вечером 12 декабря открыл 29-летний Шериф Шека в центре Страсбурга на Рождественской ярмарке и во время которой погибли четыре человека.
Об этом сообщил прокурор Парижа Реми Хайтс, передает Укринформ.
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Принимая во внимание цель, способ его действий, сведения о нем и свидетельства, что от него услышали оклик "Аллах Акбар", то заниматься этим было уполномочено полицию антитеррора,
– заявил прокурор.
С места преступления нападавший скрылся на такси, его до сих пор разыскивают полицейские.
Известно, что 29-летний злоумышленник был на контроле у французских спецслужб как лицо, которое составляет потенциальный риск. Также, он уже 27 раз привлекался к уголовной ответственности.
Правоохранители смогли обыскать его дом, в котором обнаружили гранату, оружие, четыре ножа (в том числе два охотничьих) и несколько боеприпасов.
Напомним, вечером 11 декабря вблизи Рождественской ярмарки в центре французского города Страсбург неизвестный устроил стрельбу по прохожим. По последним данным, в результате инцидента погибли 4 человека и еще 12 получили ранения.
Стрелком оказался Шериф Шека – 29-летний уроженец Страсбурга, который ранее был известен службам безопасности как "возможная террористическая угроза".