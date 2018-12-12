22:25
12 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СТРІЛЯНИНА У СТРАСБУРЗІ 11 ГРУДНЯ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Експерименти доньки Путіна. Хатинка скандальної Захарової
      Вєсті Кремля
      23:20, 11 грудня
      Вєсті.UA: Фокус-покус Насірова. Провал контррозвідника Семочка
      Вєсті.UA
      20:46, сьогодні
      Летовище страху: чому омріяний аеропорт в Одесі є небезпечним для світу
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СТРІЛЯНИНА У СТРАСБУРЗІ 11 ГРУДНЯ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ

      Криваву стрілянину у Страсбурзі визнали терактом: нові подробиці

      225 Читать новость на русском
      Стрілянину в Страсбурзі визнали терактом
      Стрілянину в Страсбурзі визнали терактом / Фото з відкритих джерел

      У Франції визнали терактом стрілянину, яку ввечері 12 грудня відкрив 29-річний Шериф Шека у центрі Страсбурга на Різдвяному ярмарку і під час якої загинуло чотири людини.

      Про це повідомив прокурор Парижа Ремі Хайтс, передає Укрінформ.

      Читайте також: Стрілянина у Страсбурзі: як розгорталися трагічні події

      Беручи до уваги ціль, спосіб його дій, відомості про нього та свідчення, що від нього почули оклик "Аллах Акбар", то займатися цим було уповноважено поліцію антитерору,
      – заявив прокурор.

      З місця злочину нападник утік на таксі, його досі розшукують поліцейські.

      Відомо, що 29-річний зловмисник був на контролі у французьких спецслужб як особа, що становить потенційний ризик. Також, він вже 27 разів притягувався до кримінальної відповідальності.

      Правоохоронці змогли обшукати його будинок, в якому виявили гранату, зброю, чотири ножі (в тому числі два мисливських) і кілька боєприпасів.

      Нагадаємо, ввечері 11 грудня поблизу Різдвяного ярмарку у центрі французького міста Страсбург невідомий влаштував стрілянину по перехожих. За останніми даними, внаслідок інциденту загинули 4 людей та ще 12 зазнали поранень.

      Стрільцем виявився Шеріф Шека – 29-річний уродженець Страсбурга, який раніше був відомий службам безпеки як "можлива терористична загроза".

      Теги: Новини Франції Жертви Стрілянина у Страсбурзі 11 грудня Теракт Новини України Новини політики Розслідування
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 12 грудня: Сенцова нагородили премією Сахарова і скандал із екс-поліцейським
      сьогодні , 22:19 Головні новини 12 грудня: Сенцова нагородили премією Сахарова і скандал із екс-поліцейським
      69
      Президентом України може стати "темна конячка"
      сьогодні , 21:15 Президентом України може стати "темна конячка"
      Наталя Ромашова 1640
      Бізнес "зростає": як після скарги підприємця НАБУ моментально викрило директора-хабарника
      сьогодні , 21:00 Бізнес "зростає": як після скарги підприємця НАБУ моментально викрило директора-хабарника
      Олександра Дрік 304
      Чому майже у всіх українців погані зуби та як цьому зарадити: інтерв’ю з провідним стоматологом
      сьогодні , 20:01 Чому майже у всіх українців погані зуби та як цьому зарадити: інтерв’ю з провідним стоматологом
      Яніна Ткачук 1881
      Новости "ЛНР": главная елка, детские утренники, уголовные дела, чистки...
      сьогодні , 19:10 Новости "ЛНР": главная елка, детские утренники, уголовные дела, чистки...
      Ольга Черненко 545
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Луценко розповів, що сталось із грошима Арбузова
       13 вересня 2016 , 23:03 1
      Зробивши подарунки власноруч - зекономите час на їх пошук
      19 грудня 2010 , 15:35
      Шевченко довикликав ще одного легіонера у збірну України
       2 вересня , 15:17
      Збірна України відвідала військовий шпиталь на День захисника України
       14 жовтня , 15:17
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук