Криваву стрілянину у Страсбурзі визнали терактом: нові подробиці

У Франції визнали терактом стрілянину, яку ввечері 12 грудня відкрив 29-річний Шериф Шека у центрі Страсбурга на Різдвяному ярмарку і під час якої загинуло чотири людини.

Про це повідомив прокурор Парижа Ремі Хайтс, передає Укрінформ.

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Беручи до уваги ціль, спосіб його дій, відомості про нього та свідчення, що від нього почули оклик "Аллах Акбар", то займатися цим було уповноважено поліцію антитерору,

– заявив прокурор.

З місця злочину нападник утік на таксі, його досі розшукують поліцейські.

Відомо, що 29-річний зловмисник був на контролі у французьких спецслужб як особа, що становить потенційний ризик. Також, він вже 27 разів притягувався до кримінальної відповідальності.

Правоохоронці змогли обшукати його будинок, в якому виявили гранату, зброю, чотири ножі (в тому числі два мисливських) і кілька боєприпасів.

Нагадаємо, ввечері 11 грудня поблизу Різдвяного ярмарку у центрі французького міста Страсбург невідомий влаштував стрілянину по перехожих. За останніми даними, внаслідок інциденту загинули 4 людей та ще 12 зазнали поранень.



Стрільцем виявився Шеріф Шека – 29-річний уродженець Страсбурга, який раніше був відомий службам безпеки як "можлива терористична загроза".