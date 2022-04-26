Ищем более 16 тысяч человек пропавших без вести, – омбудсмен Денисова

В офис уполномоченного по правам человека все чаще поступают заявления по поводу пропавших без вести украинцев. С начала полномасштабной войны таких людей уже более 16 тысяч.

Об этом рассказала сама Людмила Денисова – уполномоченная Верховной Рады по правам человека. По ее словам, четверть из пропавших без вести является именно мариупольцами.

К теме Денисова назвала самые громкие военные преступления оккупантов против украинской культуры

Большинство обращений касаются поиска, – Денисова

За сутки к омбудсмену может поступать по 112 обращений, как это было 20 апреля. Однако на первом месте – поиск пропавших без вести, а также есть и заявления о разрушении и другие вопросы, такие как гуманитарные коридоры или помощь.

Большинство – это поиск. Мы уже ищем более 16 тысяч человек,

– подчеркнула Денисова.

Она добавила, что по ее данным, среди пропавших есть военные (2 000 человек), а все остальные – гражданские. Четверть всех пропавших – жители заблокированного Мариуполя.

Также, как отметила Денисова, известно и о случаях похищения : "Люди сидели в подвале разбомбленного дома, приходили орки, забирали их, практически всегда без документов".

Уполномоченная по правам человека объяснила, что зачастую украинцев перевозят через границы, на которых нет пунктов пропуска Украины. "Вывозятся в Ростовскую, Белгородскую область и оккупированный Крым", – констатировала она.

Важно – на "Азовстали" в Мариуполе вспыхнул пожар из-за авиаударов России: детали в видео