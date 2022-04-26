Про це розповіла сама Людмила Денісова – уповноважена Верховної Ради з прав людини. За її словами, чверть зі зниклих безвісти є саме маріупольцями.

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Більшість звернень стосуються пошуку, – Денісова

За одну добу до омбудсменки може надходити по 112 звернень, як це було 20 квітня. Проте на першому місці – пошук зниклих безвісти, а також є і заяви про руйнування й інші питання, як-от гуманітарні коридори чи допомога.

Більшість – це пошук. Ми вже шукаємо понад 16 тисяч людей,

– наголосила Денісова.

Вона додала, що за її даними, серед зниклих є військові (2 000 людей), а все решта – цивільні громадяни. Чверть ж усіх зниклих – мешканці заблокованого Маріуполя.

Також як відзначила Денісова, відомо і про випадки викрадення: "Люди сиділи в підвалі розбомбленого будинку, приходили орки, забирали їх, практично завжди без документів".

Уповноважена з прав людини пояснила, що часто українців перевозять через кордони, на яких немає пунктів пропуску України. "Вивозять у Ростовську, Білгородську область та окупований Крим", – констатувала вона.

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